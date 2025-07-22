الحمصاني: الحكومة تعمل على جذب استثمارات من المملكة العربية السعودية إلى مصر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن شركة سمو السعودية من الشركات الهامة في مجال العقارات ولها استثمارات كبيرة، مشيرا إلى أنه كان من الهام أن يناقش رئيس الوزراء مع الشركة سبل دعم استثماراتها في مصر.

وقال محمد الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الساعة6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الحكومة الآن تعمل على جذب استثمارات من المملكة العربية السعودية إلى مصر، بالإضافة إلى التعاون في كافة المجالات، والتعاون الثنائي بين الدولتين.

وتابع المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنه كان هناك ترحيب كبير من جانب الشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة للاستثمار في مصر، وأبدى رغبته للاستفادة من المناخ الاستثماري والبنية التحتية الكبيرة التي استثمرت فيها مصر.