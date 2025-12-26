قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لقاء بين الشرع ونتنياهو.. توقعات بتوقيع اتفاق أمني بعد أسابيع من المحادثات
ما هي العقوبة الشرعية للاعتداء على الأطفال.. د. عطية لاشين يوضح
بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الرؤية على الطرق حتى العاشرة صباحا
الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لإزالة منازل الفلسطينيين في حي التفاح بغزة
فاروق جعفر: هدف محمد صلاح في زيمبابوي من عجائب الكرة الحديثة
300 ألف حالة خلع سنويا في مصر.. هل القائمة والذهب السبب؟
دعاء الجمعة الأولى في رجب مستجاب.. بـ10 كلمات تفتح لك أبواب السماء
أعلى سعر دولار اليوم 26-12-2025
العاصمة الجديدة.. نموذج متكامل للمجتمعات العمرانية المستدامة
حريق كبير في منشأة ناصر.. صور
وزير الخارجية: فصل الضفة عن غزة خط أحمر
سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

ليلي عز العرب: شخصيتي في سنجل ماذر فاذر تحدي فني بالنسبة لي.. فيديو

أوركيد سامي

كشفت الفنانة ليلي عز العرب لأول مرة عن تفاصيل وكواليس شخصيتها في مسلسل «سنجل ماذر فاذر»، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري.


وأوضحت ليلي عز العرب أنها تُجسّد خلال أحداث العمل شخصية سيدة أرستقراطية، تتمتع بالجمال والحضور القوي، وتعمل في إطار درامي يحمل العديد من الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، مؤكدة أن الشخصية مختلفة وجذابة وتمثل تحديًا فنيًا بالنسبة لها.


وأضافت أنها تشعر بسعادة كبيرة للمشاركة في هذا العمل، مشيرة إلى أن أجواء التصوير كانت إيجابية للغاية، وأن التعاون مع فريق العمل بالكامل يسوده الاحترام والاحترافية، مما انعكس على الأداء أمام الكاميرا.


ويُعد مسلسل «سنجل ماذر فاذر» من الأعمال الدرامية القوية، وهو من بطولة النجمة هنادي مهنا، ويشاركها البطولة كل من ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، محمد الكيلاني، ريم عامر، ليلي عز العرب    إلى جانب نخبة كبيرة من النجوم.


المسلسل من تأليف وإخراج تامر نادي، ويطرح قصة اجتماعية معاصرة تناقش العديد من القضايا الأسرية والإنسانية في إطار درامي مشوّق.


https://youtube.com/shorts/YegBQ0jBcPM?si=TM4xUbUv5aq3XfXJ

ليلي عز العرب اخبار الفن نجوم الفن

سمر محمد متولى: مذيعة مشهورة كانت السبب انى مشتغلش فى الإذاعة| فيديو

