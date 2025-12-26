ليلي عز العرب: شخصيتي في سنجل ماذر فاذر تحدي فني بالنسبة لي.. فيديو

كشفت الفنانة ليلي عز العرب لأول مرة عن تفاصيل وكواليس شخصيتها في مسلسل «سنجل ماذر فاذر»، وذلك خلال لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري.



وأوضحت ليلي عز العرب أنها تُجسّد خلال أحداث العمل شخصية سيدة أرستقراطية، تتمتع بالجمال والحضور القوي، وتعمل في إطار درامي يحمل العديد من الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، مؤكدة أن الشخصية مختلفة وجذابة وتمثل تحديًا فنيًا بالنسبة لها.



وأضافت أنها تشعر بسعادة كبيرة للمشاركة في هذا العمل، مشيرة إلى أن أجواء التصوير كانت إيجابية للغاية، وأن التعاون مع فريق العمل بالكامل يسوده الاحترام والاحترافية، مما انعكس على الأداء أمام الكاميرا.



ويُعد مسلسل «سنجل ماذر فاذر» من الأعمال الدرامية القوية، وهو من بطولة النجمة هنادي مهنا، ويشاركها البطولة كل من ريهام عبد الغفور، شريف سلامة، محمد الكيلاني، ريم عامر، ليلي عز العرب إلى جانب نخبة كبيرة من النجوم.



المسلسل من تأليف وإخراج تامر نادي، ويطرح قصة اجتماعية معاصرة تناقش العديد من القضايا الأسرية والإنسانية في إطار درامي مشوّق.



https://youtube.com/shorts/YegBQ0jBcPM?si=TM4xUbUv5aq3XfXJ