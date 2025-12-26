ليلي عز العرب: هسافر لأولادي في السنة الجديدة.. فيديو

أكدت الفنانة ليلي عز العرب أنها تستعد للسفر خلال فترة رأس السنة الجديدة من أجل قضاء الوقت مع أولادها، معربة عن سعادتها الكبيرة بهذه الخطوة وحرصها الدائم على التواجد بجانبهم.



وقالت ليلي عز العرب، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد الإخباري: «هسافر لأولادي في السنة الجديدة، وبتمنى دايمًا يكونوا في أفضل حال، وسعادتهم هي أهم حاجة في حياتي».



وأضافت أنها تحرص على تحقيق التوازن بين حياتها الأسرية وعملها الفني، مشيرة إلى أن الأسرة تمثل لها دعمًا كبيرًا ومصدر طاقة إيجابية يساعدها على الاستمرار والنجاح.



يُذكر أن ليلي عز العرب شاركت في عدد من الأعمال الفنية الناجحة خلال الفترة الماضية، وحققت حضورًا لافتًا لدى الجمهور.

https://youtube.com/shorts/YegBQ0jBcPM?si=TM4xUbUv5aq3XfXJ