الحكومة تعلن افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيتم رسميًا يوم 1 نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الترتيبات الخاصة بالحدث كانت قد اكتملت بالفعل قبل صدور قرار التأجيل السابق.



وأوضح الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن جميع التجهيزات الداخلية داخل المتحف، وكذلك الأعمال في المنطقة المحيطة به، قد انتهت بالكامل، ولا يتبقى سوى بعض الترتيبات اللوجستية المتعلقة بحفل الافتتاح الرسمي.

وأشار إلى أن المتحف بات جاهزًا من كافة النواحي الفنية والإنشائية، وأن افتتاحه يمثل محطة بارزة في مسار الحفاظ على التراث المصري وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية وثقافية عالمية.



