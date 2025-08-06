قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المشكلة خلصت.. رئيس جامعة طنطا يستجيب لأزمة الأطباء المقيمين في المستشفيات الجامعية ويجتمع بوفد من الطبيبات|صور
برصاص الاحتلال.. استشهاد سليمان العبيد الهداف التاريخي للأندية الفلسطينية
وزير الخارجية: نرفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه
الكشف عن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية رسميا
إجراءات صارمة.. 35 لجنة على مستوى الجمهورية للتفتيش على مخازن الأعلاف
بعد انتهاء الانتخابات.. تعرف على موعد الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ
ميلان يضم السويسري أردون جاشاري حتى 2030 لتعزيز خط الوسط
خالد الجندي: القرآن الكريم تعامل مع موضوع أصحاب الكهف بأسلوب إعجازي مقصود
وراك 110 ملايين.. محمد شردي: لا أحد يعارض موقف الرئيس السيسي من رفض تهجير الفلسطينيين
مدبولي يحسم الجدل: كل الحكومات ستكون مُلتزمة بتنفيذ ما نتعهد به بشأن "الإيجار القديم"
هل يجب للمأموم قراءة سورة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟.. الإفتاء تجيب
السيطرة على حريق شب في كمية من المخلفات بالخانكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

باحث أثرى: 1 نوفمبر حدث عالمي فريد لافتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

قال الباحث الأثري تامر المنشاوي أن افتتاح المتحف المصري الكبير في 1 نوفمبر 2025 سيكون حدثًا عالميًا فريدًا، يشهده عدد من رؤساء دول العالم، في احتفالية غير مسبوقة تعكس عظمة الحضارة المصرية ومكانتها بين الحضارات الإنسانية.

وأكد المنشاوي أن مشروع المتحف المصري الكبير يُعد من أهم المشاريع الأثرية والسياحية على مستوى العالم، ليس فقط من حيث الحجم أو التصميم، بل أيضًا من حيث القيمة التاريخية للمقتنيات التي يحتضنها.

المتحف المصري الكبير 

وأشار إلى أن رحلة نقل القطع الأثرية إلى المتحف كانت ملحمة وطنية امتدت على مدار سنوات، بدأت بنقل تمثال الملك رمسيس الثاني، أضخم تمثال أثري، من ميدان رمسيس إلى مقر مؤقت، قبل أن يُنقل إلى بهو المتحف عام 2018 وقد شهد هذا النقل موكبًا مهيبًا عام 2006، تابعه ملايين المصريين في شوارع القاهرة، في لحظة وطنية تاريخية.

وأوضح أن التمثال تم اكتشافه في منطقة ميت رهينة (منف)، أولى عواصم مصر القديمة، و كما شهد شهر مارس 2018 تم نقل عمود الملك مرنبتاح، الذي تم اكتشافه في عرب الحصن بالمطرية، حيث نُقل أولًا إلى قلعة صلاح الدين ثم استقر داخل المتحف.

وأضاف أن المتحف استقبل أيضًا مسلة الملك رمسيس الثاني من صان الحجر بالشرقية، وتم تثبيتها بطريقة فريدة معلقة، تتيح للزوار رؤية خرطوش الملك أسفلها بوضوح. كما تم نقل تمثال آخر لرمسيس الثاني من حديقة المسلة بالزمالك إلى قاعة العرض المتحفي، بالإضافة إلى ثالوث منف الذي يمثّل رمسيس الثاني مع الإله بتاح والإلهة سخمت، وتمثالين ضخمين للملك سنوسرت الأول تم جلبهما من المتحف المصري بالتحرير.

وأشار المنشاوي إلى أن المتحف أصبح المقر الجديد لمجموعة الملك توت عنخ آمون، ومنها الآثاث الجنائزية، وخمس عجلات حربية تم نقلهم  من المتحف المصري بالتحرير الي المتحف المصري الكبير، وكذلك تم نقل العجلة السادسة من المتحف الحربي بالقلعة الي المتحف المصري الكبير.

كما نوه إلى أنه في شهر أغسطس 2021 شهد أحد أهم الإنجازات بنقل مركب الملك خوفو من منطقة الأهرامات إلى المتحف، في عملية دقيقة ومعقدة تقنيًا، حيث يُعد الملك خوفو أعظم ملوك الدولة القديمة وصاحب الهرم الأكبر، المعجزة المعمارية التي لا تزال تذهل العالم. كما تم نقل الأثاث الجنائزي للملكة حتب حرس، والدة الملك، إلى المتحف أيضًا وكذلك تمثال للملك خفرع وتمثال الملك أوسر كاف.

واختتم المنشاوي تصريحه مؤكدًا أن افتتاح المتحف يتزامن مع الذكرى 103 لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون يوم 4 نوفمبر 1922، والذي يُعد أهم اكتشاف أثري في القرن العشرين. وأضاف أن الأيام القليلة التي تسبق الافتتاح ستشهد نقل القناع الذهبي للملك توت وبقية مجموعته النادرة، وهو ما سيُحدث نقلة نوعية للسياحة المصرية، ويعزز من مكانة المتحف كمقصد عالمي فريد.

موعد افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير مصر المتحف المصري باحث أثري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

وزير التربية والتعليم

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

انتخابات مجلس الشيوخ

قبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الشيوخ.. شروط الفوز بالفردي والقوائم

ارشيفية

جريمة الحي الراقي .. النيابة تأمر بتشريح جثمان صغير المهندسين

ترشيحاتنا

الحر

تحذير .. أمراض خطيرة تصيبك بسبب الحر تجعلك طريح الفراش

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أرملة إبراهيم شيكا تكشف السبب الحقيقي للوفاة.. متى يصبح البيض خطرًا على صحتك؟

البغاشة

طريقة عمل البغاشة الشرقية على أصولها

بالصور

ازاي تشتري السلع بتخفيض 18% من التموين؟ الأماكن والأسعار

تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025
تخفيض الاسعار 2025

طريقة عمل اللحمة بالبصل

طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل
طريقة عمل اللحمة بالبصل

ناد ألماني يتراجع عن ضم لاعب إسرائيلي بسبب منشورات مثيرة للجدل حول غزة

المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان
المهاجم الإسرائيلي شون وايزمان

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

بلقيس
بلقيس
بلقيس

فيديو

بلقيس

بلقيس فتحي تطرح "يامطنشنا" باللهجة المصرية | فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد