مدبولي يعلن الموعد الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تحديد يوم السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل موعدًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن المتحف يعكس الدور الثقافي والتراثي لمصر، ويعد صرحًا حضاريًا يعبر عن تاريخها العريق أمام العالم.



جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه رئيس الوزراء، حيث شدد مدبولي على ضرورة متابعة أعمال الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء ومحطات المياه، بما يضمن استمرار كفاءتها التشغيلية، مؤكدًا على أهمية التأكد من فاعلية أنظمة التشغيل والمرور داخل هذه المحطات، بما يشمل أيضًا أنظمة الاتصالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أقصى معدل لاستهلاك الكهرباء سجل رقمًا غير مسبوق بلغ 39,400 ميجاوات في يوم واحد، وهو ما يعكس حجم الطلب المرتفع، مؤكدًا أن الدولة أنشأت منظومة كهرباء قوية وفعالة قادرة على تلبية هذا الطلب المتزايد.

الشكاوى المتعلقة بانقطاع مياه الري

كما تطرق مدبولي إلى بعض الشكاوى المتعلقة بانقطاع مياه الري، موضحًا أن استهلاك المياه يرتفع عادةً خلال الفترة من مايو وحتى نهاية سبتمبر، وهو ما يتطلب استعدادات مكثفة لتلبية الاحتياجات المتزايدة. وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري، خاصة في أعمال تطهير الترع لضمان وصول المياه إلى مختلف المناطق.