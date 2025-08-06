قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: تحويلات المصريين بالخارج تعكس ثقتهم في الدولة
محمد صلاح يستعرض حذاءه الجديد بتصميم وطني يحمل اسمه وعلم مصر
محمود فوزي: قانون الإيجار القديم قرر أحقية تخصيص وحدات بديلة للمستأجر الأصلي وزوجه
غانا.. مصرع وزيري الدفاع والبيئة في حادث تحطم طائرة
وزير الشؤون النيابية: التزام قانوني بتوفير سكن بديل للأسر المستحقة قبل انتهاء المدة
مدبولي يعلن الموعد الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير
موعد إجازة المولد النبوي والعطلات المتبقية في 2025
وزير الشئون القانونية: الأجرة الشهرية للسكن 250 جنيها تبدأ سبتمر 2025
قبل نهاية 2025.. الحكومة: الإعلان عن رؤية متكاملة لـ 5 سنوات قادمة
عقود إيجار مُعفاة من التعديلات الجديدة.. وزير الشؤون النيابية يوضح التفاصيل
بدءًا من 2025/2026.. إطلاق أول برنامج جامعي لتدريس العلوم المصرفية في كليات التجارة
250 جنيه في سبتمبر.. وزير الشؤون النيابية يكشف تفاصيل مهمة عن أجرة وحدات الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي يعلن الموعد الرسمي لافتتاح المتحف المصري الكبير

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء
محمود مطاوع

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تحديد يوم السبت الموافق 1 نوفمبر المقبل موعدًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى أن المتحف يعكس الدور الثقافي والتراثي لمصر، ويعد صرحًا حضاريًا يعبر عن تاريخها العريق أمام العالم.


جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة الذي ترأسه رئيس الوزراء، حيث شدد مدبولي على ضرورة متابعة أعمال الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء ومحطات المياه، بما يضمن استمرار كفاءتها التشغيلية، مؤكدًا على أهمية التأكد من فاعلية أنظمة التشغيل والمرور داخل هذه المحطات، بما يشمل أيضًا أنظمة الاتصالات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن أقصى معدل لاستهلاك الكهرباء سجل رقمًا غير مسبوق بلغ 39,400 ميجاوات في يوم واحد، وهو ما يعكس حجم الطلب المرتفع، مؤكدًا أن الدولة أنشأت منظومة كهرباء قوية وفعالة قادرة على تلبية هذا الطلب المتزايد.

الشكاوى المتعلقة بانقطاع مياه الري

كما تطرق مدبولي إلى بعض الشكاوى المتعلقة بانقطاع مياه الري، موضحًا أن استهلاك المياه يرتفع عادةً خلال الفترة من مايو وحتى نهاية سبتمبر، وهو ما يتطلب استعدادات مكثفة لتلبية الاحتياجات المتزايدة. وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الموارد المائية والري، خاصة في أعمال تطهير الترع لضمان وصول المياه إلى مختلف المناطق.

مدبولي مجلس الوزراء المتحف المصري الكبير الدور الثقافي والتراثي الحكومة اجتماع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جامعة طنطا

ماذا يحدث في جامعة طنطا؟ استقالات بالجملة لنواب النساء والتوليد

عميد كلية الطب بجامعة طنطا

تحرك عاجل.. القصة الكاملة لاستقالة نواب النساء والتوليد في جامعة طنطا

الدواجن

أكثر من 15 جنيهًا | تراجع أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن الكيلو الآن

وزير التربية والتعليم

إعادة توزيع المعلمين بالمدارس حرصاً على تحقيق رضاهم الوظيفي

مدحت تيخا

حسبي الله ونعم الوكيل.. مدحت تيخا يثير الجدل ويكشف تفاصيل تعرّضه للنصب

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 في محطات الوقود

سوزي الأردنية و مونلي

شريكها في كل حاجة غلط.. بلاغ ضد صديق سوزي الأردنية

انتخابات مجلس الشيوخ

قبل الإعلان عن نتيجة انتخابات الشيوخ.. شروط الفوز بالفردي والقوائم

ترشيحاتنا

عمر جابر

الزمالك يعلن رسميًا عن الزي الجديد للموسم المقبل

دي بروين

دي بروين يتحدث عن سباق الكالتشيو ومواجهة مودريتش بقميص ميلان

جريليش

إيفرتون يفتح باب المفاوضات مع مانشستر سيتي لاستعارة جريليش

بالصور

تعرف على فوائد البصل لحساسية الأنف

تعرف على فوائد البصل لحساسية الأنف
تعرف على فوائد البصل لحساسية الأنف
تعرف على فوائد البصل لحساسية الأنف

مدينة تسمح لسائقي الموتوسيكلات يتخطي إشارات المرور

سائقي الموتوسيكلات
سائقي الموتوسيكلات
سائقي الموتوسيكلات

كواليس تصوير مسلسل ورد وشوكولاتة.. صور

كواليس ورد وشوكلاته
كواليس ورد وشوكلاته
كواليس ورد وشوكلاته

بـ تان و خصر منحوت..سارة سلامةتثير الجدل بإطلالتها الصيفية

بـ تان و خصر منحوت..سارة سلامةتثير الجدل بإطلالتها الصيفية
بـ تان و خصر منحوت..سارة سلامةتثير الجدل بإطلالتها الصيفية
بـ تان و خصر منحوت..سارة سلامةتثير الجدل بإطلالتها الصيفية

فيديو

طبيب شيكا

كان بيحب التيك توك.. تعليق طبيب شيكا على أزمة سرقة الأعضاء

سوزي الأردنية

طارق سابها ومونلي أنتيمها.. حكاية سوزي الأردنية حتى الحبس

سوزي الأردنية

مكنش قصدي.. سوزي الأردنية تنهار بعد 6 ساعات من التحقيق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد