متحدث الحكومة: التجهيزات الداخلية للمتحف الكبير انتهت.. وحريصون على إخراج حفل يليق بمصر

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون يوم 1 نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن الترتيبات الخاصة بالافتتاح قد اكتملت بالفعل قبل قرار التأجيل السابق.

وقال الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن كافة التجهيزات الداخلية في المتحف والمنطقة المحيطة به قد انتهت تمامًا، ويتبقى فقط الانتهاء من بعض الأمور اللوجستية المتعلقة بحفل الافتتاح.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد توجيه الدعوات الرسمية للموعد الجديد، إلى جانب تأكيد حضور الضيوف، ومتابعة ترتيبات الاستقبال والإقامة الخاصة بالرؤساء والملوك ورؤساء الحكومات من مختلف دول العالم.

وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إلى أن الدولة حريصة على أن يخرج حفل الافتتاح في أفضل صورة ممكنة، تعكس عظمة مصر ومكانتها الحضارية أمام العالم.