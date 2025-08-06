متحدث الوزراء: تشكيل لجان بالمحافظات خلال 4 أشهر لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم التأكيد على وجود أولوية لمستأجري الإيجار القديم في توفير الوحدات السكنية البديلة، متابعا: القانون نص على إعادة الوحدة السكنية للمالك في حال عدم الاتفاق على الإيجار بعد انتهاء المدة المحددة.





ولفت الحمصاني، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة صدى البلد، إلى أن إخلاء الوحدة السكنية ليس أمرا حتميا، وستكون هناك فرصة للتوافق بين المالك والمستأجر حول قيمة الإيجار الجديدة، وعند الاتفاق لن يتم الطرد، ولكن في حالة عدم التوافق، ستعمل الدولة على توفير وحدات سكنية للمستأجر.

وشدد على أنه سيتم طرح الوحدات وتخصيصها للمواطنين مبكرا، وقبل انتهاء المدة المحددة، متابعا: سيتم إنشاء منصة خاصة تابعة لوزارة الإسكان لتلقي طلبات المواطنين.



وأكمل: سيتم تشكيل لجان بالمحافظات خلال 4 أشهر، لتحديد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية.

