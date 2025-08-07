الحكومة تكشف سر اختيار موعد افتتاح المتحف الكبير

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ مجلس الوزراء استقر على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت 1 نوفمبر المقبل، موضحا أن الاستقرار على موعد الحفل سبقه مشاورات جرت على مستوى مختلف الجهات المعنية لاختيار أنسب موعد للحفل بما لا يتعارض مع أي التزامات دولية أخرى لدى قادة وملوك ورؤساء الدول، خاصة من الفعاليات والمؤتمرات الدولية التي قد تتعارض مع موعد الحفل.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّه تمت مراعاة اختيار أنسب موعد للافتتاح، ذلك بعد عرضه على الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي اعتمد الموعد، مشيرا إلى أنه فيما يتعلق بالاستعدادات، ليس هناك أي تغيير، إذ جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات سواء داخل المتحف الكبير أو في المنطقة المحيطة به، لكن سيتم وضع ومتابعة بعض اللمسات الأخيرة.

وتابع: «الجهد الأكبر سيكون في الأمور اللوجستية المرتبطة باستقبال الوفود وترتيب الحجوزات وعملية الإعداد النهائي لبرنامج الحفل، هذه الأمور البسيطة المتبقية».

وحول التوسعات الجارية في الطريق الدائري، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الأعمال الإنشائية في الطرق المحيطة لن تتعارض مع الحفل، خاصة أنه جرى الانتهاء من غالبية الأعمال، لافتا إلى أن هناك بعض الأعمال المتبقية مثل بعض الأعمال الإنشائية في مترو الأنفاق، لكن الأعمال السطحية انتهت تمامًا.