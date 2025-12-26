قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أقل سعر دولار اليوم 26-12-2025

محمد يحيي

يستمر استقرار أقل أسعار الدولار في مواجهة الجنيه خلال بداية تداولات اليوم  الجمعة الموافق 26-12-2025.

تداولات الدولار في البنوك 

وأظهرت تداولات الدولار مقابل الجنيه استقرارا في أخر يوم عمل في البنوك أمس الخميس بدون أي تغيير.

آخر تحديث لأقل سعر دولار

وجاء آخر تحديث أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع.

بنوك تبيع الدولار بسعر أقل

وفقًأ لآخر اغلاق تداول لأقل سعر الدولار في البنوك المصرية وخصوصًا داخل أحد البنوك الخاصة منها بنك الإمارات دبي الوطني

وسجل سعر الدولار في أول تعاملات اليوم  استقرارا دون تغيير على مستوي السوق الرسمية.

وأظهرت تداولات الدولار داخل الأسواق ثباتًا بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من اليوم.

لماذا ثبت الدولار

جاء استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه، بعد تفعيل قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل داخل الجهاز المصرفي لمدة يومين اثنين بدأت اعتبارا من اليوم وحتي مساء غدا السبت.

تعاملات الدولار 

وفي آخر تداولات لسعر الدولار أمام الجنيه داخل البنوك أمس، صعد سعر الصرف الأجنبي مقدار 5 قروش على مدار الأسبوع الجراي.

ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي في الأسواق المحلية

آخر تحديث لسعر الدولار

وجاء آخر تحديث سجله سعر الدولار اليوم نحو 47.54 جنيه في المتوسط

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري نحو 47.54 جنيه للشراء و 47.65 جنيه للبيع

سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع في بنك الإمارات دبي الوطني

ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.48 جنيه للشراء و 47.58 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 47.53 جنيه للشراء و 47,63 جنيه للبيع في بنوك " المصري لتنمية الصادرات، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول"

متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في معظم البنوك نحو  47.54 جنيه للشراء و 47.64 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، أبوظبي الأول، القاهرة، ميد بنك، المصرف المتحد، فيصل الاسلامي،التجاري الدولي CIB، الكويت الوطني".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 47.55 جنيه للشراءو 47,65 جنيه للبيع في بنوك " مصر، الأهلي المصري، المصري الخليجي،التعمير والاسكان، HSBC، بيت التمويل الكويتي، الاسكندرية".

أعلي سعر دولار

سجل أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  47,57 جنيه للشراء و 47.67 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أكبر  سعر دولار أمام الجنيه نحو  47.56 جنيه للشراء و 47.66 جنيه للبيع في بنوك " قناة السويس، الأهلي الكويتي، العربي الإفريقي،  سايب، التنمية الصناعية"

توقعات التضخم

قال البنك المركزي المصري إن معدلات التضخم في مصر شهدت تطورات منذ الشهر الماضي، حيث وصل معدل التضخم السنوي لنسب تراجع بلغت 12.3%.

أوضح تقرير صادر عن البنك المركزي بشأن قرار خفض الفائدة 1% قبل قليل، أنه بالرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات إلا أن معدلات التضخم تراجعت .

ويعزي تراجع التضخم الحاد في انخفاض التضخم للسلع الغذائية مسجلًا 0.7% وهو أدنى معدل له منذ أكثر من 4 سنوات، ليصل التضخم الأساسي 12.5% بسبب ارتفاع اسعار السلع غير الغذائية خصوصًا الخدمات.

وعلى صعيد التطورات الشهرية فقد سجل التضخم العام والأساسي ما بين 0.3 و 0.8% خلال نوفمبر 2025 على التوالي، في الوقت الذي يشير اعتدال التطورات الشهرية الأخيرة مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد إلى تحسن توقعات التضخم والذي تلاشي تدريجيًا نظراً  لآثار الصدمات السابقة.

وأوضح البنك المركزي أن توقعاته تشير إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام سوف يستقر قرب مستوياته الحالية في الربع الرابع من عام 2025 مسجلا حوالي ٪14 في المتوسط خلال عام 2025 مقابل ٪28.3 في العام الماضي. 

وبالنسبة لعام 2026 فإنه من المتوقع أن ينخفض التضخم ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري بحلول الربع الرابع من نفس العام وإن كانت وتيرة التراجع لا تزال متأثرة نسبيا ببطء انحسار تضخم السلع غير الغذائية، وتأثير إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.

