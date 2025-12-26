فيضانات مميتة.. أمريكا تعلن حالة الطوارئ في لوس أنجلوس

جددت السلطات الأمريكية، أمس الخميس، تحذيرها إلى سكان جنوب ولاية كاليفورنيا من احتمال وقوع فيضانات وارتفاع منسوب الأنهار، بسبب أمطار غزيرة هطلت ولا يُتوقع أن تتوقف خلال يوم عيد الميلاد، وذلك غداة إعلان حالة الطوارئ في لوس أنجلوس ومعظم مناطق جنوب الولاية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن ما يُعرف بـ«نهر جوي» محمّل ببخار المياه يضرب الولاية، قد يؤدي إلى نزول أمطار غزيرة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وحذّرت الهيئة أيضًا من احتمال وقوع «فيضانات مفاجئة خطيرة قد تكون مميتة»، خصوصًا في المناطق التي تضررت سابقًا من حرائق الغابات حيث باتت التربة هشّة.

ووُضع الجزء الجنوبي من الولاية، حيث من المتوقع هطول أمطار تعادل كمية المتساقطات خلال أشهر عدة، في حالة تأهب قصوى حتى صباح الخميس.

وأعلن حاكم ولاية كالفورنيا غافين نيوسوم حالة الطوارئ في عدة مقاطعات، من بينها لوس أنجليس. وفي شوارع لوس أنجليس، تحدى متسوقون سوء الأحوال الجوية في الساعات الأخيرة قبل عيد الميلاد.