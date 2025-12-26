قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

عبير شوقي: 2000 سيدة من برنامج تكافل وكرامة يعملون بمصنع الفيوم للغزل والنسيج

عبير شوقي مدير مؤسسة النداء، والمسؤولية عن مصنع الغزل والنسيج بمحافظة الفيوم
عبير شوقي مدير مؤسسة النداء، والمسؤولية عن مصنع الغزل والنسيج بمحافظة الفيوم
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

قالت عبير شوقي مدير مؤسسة النداء، والمسؤولية عن مصنع الغزل والنسيج بمحافظة الفيوم ، أنني دخلنا المصنع من خلال برنامج فرصة، وتم عمل بروتوكول تعاون مع إدارة التضامن الإجتماعي، وزارة قطاع الأعمال مع مؤسسة ندا، وتم تطوير المصنع بالكامل.

وأكدت عبير شوقي، بدأنا العمل بعدد 250 سيدة، من خلال برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الإجتماعي، وقمنا بتعليم السيدات حتي تم وصولهم إلي حالة الإنتاج، وتم إنشاء الجمعية التعاونية لصناعة وتصدير الملابس الجاهزة بالفيوم.

وأوضحت عبير شوقي، أننا قمنا بعمل ذلك للسيدات للمساهمة في زيادة الدخل، كما تم عمل شراكة مع شركة ياسمين للملابس الجاهزة، مؤكدة أنه تم عمل حضانة النداء داخل المصنع لاطفال السيدات العاملات بمصنع الغزل والنسيج، مشيرة إلى أنه تم توفير المواصلات لهم مجانا، ويتم مناقشة عمل كافتيريا أيضا لعمل وجبات لهم، مؤكدة أنه يتم تطبيق الحد الأدنى للجور علي العاملات ما بين 6 و 7 ألاف جنيه، مؤكدة أن عدد العامين والعاملات وصل إلي 2000 بالمصنع، و تم تحويل السيدات العاملات بالمصنع إلي سيدات منتجات لسوق العمل، وأصبحت نافعه لاولادها وأسرتها ولبيتها، وتم تطوير مستواهم، ولدينا الكثير من السيدات بالمصنع لهم قصص نجاح.

مؤسسة النداء عمل بروتوكول تعاون مع إدارة التضامن عمل بروتوكول تعاون مع إدارة التضامن الإجتماعي تطوير المصنع

