الرئيس الإماراتي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية يلتقي خلالها بوتين

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس الإماراتي يصل إلى موسكو في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس الروسي بوتين.

ملفات اقتصادية وسياسية على طاولة النقاش



ومن المقرر أن يبحث الجانبان آفاق التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والطاقة والاستثمار، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

تنسيق مشترك في ملفات دولية



كما تتضمن المباحثات مناقشة أوجه التنسيق في المحافل الدولية، وسبل دعم الاستقرار في عدد من مناطق النزاع، بما يعكس اهتمامًا مشتركًا بـ"الدبلوماسية المتوازنة" التي تجمع بين موسكو وأبوظبي.