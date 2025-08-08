قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سعر الذهب اليوم 8-8-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

سجلت أسعار الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8-8-2025؛ على مستوى كافة الأعيرة الذهبية.

ثبات الذهب اليوم

وفقا لتحديثات الذهب في محلات الصاغة والتي أظهرت استقرارا مع مستهل التداولات.

تحركات الذهب 

وارتفع سعر جرام الذهب في مصر مع نهاية تعاملات مساء أمس الخميس علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب 

وبلغ معدل زيادة جرام الذهب داخل الصاغة المصرية نحو 10 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

متوسط سعر الذهب اليوم

بلغ متوسط سعر جرام الذهب نحو  4575 جنيه كآخر تحديث لسعر المشغولات الذهبية والمجوهرات

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5228 جنيه للبيع و 5257 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4575 جنيه للبيع و 4600 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3921 جنيه للبيع و 3942 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بعد آخر انخفاض بالصاغة

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3050 جنيه للبيع و 3066 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.6 ألف جنيه للبيع و 36.88 ألف جنيه للشراء 

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو 3388 دولار للبيع و 3389 دولار للشراء.

 

سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب في البورصة الدولية هدوءًا نسبيًا، حيث استقر السعر العالمي عند مستوى 3326 دولارًا للأوقية، في وقت تشهد فيه الأسواق ترقبًا واسعًا لتداعيات القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات من الهند.

سعر الذهب اليوم

الذهب يصعد عالميًا مدفوعًا بالتصعيد الأمريكي ضد الهند

رغم الهدوء النسبي صباحًا، إلا أن الذهب بدأ بالارتفاع مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بعض الواردات الهندية، ما زاد من حدة التوترات التجارية العالمية، وأعاد المخاوف إلى الأسواق المالية.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفاعًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 3439.50 دولارًا للأوقية، كما ارتفع السعر الفوري بنسبة مماثلة إلى 3375.41 دولارًا.

وفيما صعدت الفضة بنسبة 0.65%، تباين أداء بقية المعادن الثمينة، حيث تراجع البلاتين بينما حقق البلاديوم ارتفاعًا طفيفًا.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يومًا من 7 أغسطس، لتصل بعض التعريفات الجمركية إلى 50%، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة ضد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، الأمر الذي يُرجح معه أن تظل أسعار الذهب العالمية عرضة للتقلبات في الأيام المقبلة.

