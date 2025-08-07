سعر جرامات الذهب في مصر اليوم الخميس 7 أغسطس

يقدم موقع “صدى البلد” ، أسعار الذهب اليوم الخميس 7-8-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كل محلات الصاغة دون مصنعية.



أسعار جرام الذهب في مصر بدون مصنعية



سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5240 جنيهًا للبيع و 5217 جنيهًا للشراء.

أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم الخميس 7 أغسطس 2025 خطة طموحة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان في القطاعات ذات الأولوية

سعر عيار 21 اليوم

بينما وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4585 جنيها للبيع و 4565 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3930 جنيها للبيع و3913 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 14 الأقل قيمة نحو 3057 جنيها للبيع و 33047 جنيها للشراء.