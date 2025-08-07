800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 7 أغسطس 2025 حالة من الاستقرار النسبي، لتُواصل الأعيرة المختلفة تثبيت مستوياتها على آخر ارتفاع تم تسجيله، وذلك بحسب بيانات شعبة الذهب في الغرفة التجارية.

يأتي هذا الاستقرار في الأسعار رغم التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، مدفوعة بزيادة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والهند، والتي أعادت بريق الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في ظل تصاعد وتيرة المخاطر الجيوسياسية.

سعر الذهب عيار 21 اليوم بالمصنعية

استقر سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر رواجًا في السوق، عند مستوى 4600 جنيه للشراء بعد أن سجل 4500 جنيه قبل أيام بفارق 100 جنيه، فيما يصل السعر إلى نحو 4700 إلى 850 جنيها بالمصنعية، وذلك بعد الارتفاع الذي تم تسجيله.

ويُعد عيار 21 من أكثر الأعيرة التي تشهد طلبًا مستمرًا في مختلف أنحاء الجمهورية، سواء لغرض الادخار أو الاستخدام الشخصي في المناسبات.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب، والمُصنع من 8 جرامات من عيار 21، عند 36800 جنيه، وهو نفس السعر الذي سجله منذ بداية الأسبوع، ما يعكس استقرارًا في مستويات الطلب والعرض خلال الفترة الحالية.

وقفز سعر الجنيه الذهب بقيمة 800 جنيه ، مقارنة بسعره يوم 31/7/2025 أي قبل أسبوع.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18، فقد سجل اليوم استقرارًا عند مستوى 3942 جنيهًا، محافظًا على مستواه المرتفع الذي بلغه في بداية الأسبوع.

ويمثل عيار 18 خيارًا مفضلًا في بعض المحافظات، خاصة مع انخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بعيارات أخرى، ما يجعله أكثر جذبًا للفئات الشابة والمقبلين على الزواج.

سعر الذهب عيار 24

استقرت أيضًا أسعار الذهب عيار 24، وهو العيار الأعلى نقاءً في السوق، حيث بلغ سعره اليوم 5222 جنيهًا، دون أي تغيير عن تعاملات الاثنين الماضي، وهو ما يعكس حالة الترقب في محلات الصاغة بالتزامن مع الهدوء الحذر عالميًا.

ويُفضل الكثير من المستثمرين شراء الذهب عيار 24 على شكل سبائك، نظرًا لانخفاض المصنعية عليه واحتوائه على نسبة نقاء تصل إلى 99.9%.

سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب في البورصة الدولية هدوءًا نسبيًا، حيث استقر السعر العالمي عند مستوى 3326 دولارًا للأوقية، في وقت تشهد فيه الأسواق ترقبًا واسعًا لتداعيات القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات من الهند.

الذهب يصعد عالميًا مدفوعًا بالتصعيد الأمريكي ضد الهند

رغم الهدوء النسبي صباحًا، إلا أن الذهب بدأ بالارتفاع مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بعض الواردات الهندية، ما زاد من حدة التوترات التجارية العالمية، وأعاد المخاوف إلى الأسواق المالية.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفاعًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 3439.50 دولارًا للأوقية، كما ارتفع السعر الفوري بنسبة مماثلة إلى 3375.41 دولارًا.

وفيما صعدت الفضة بنسبة 0.65%، تباين أداء بقية المعادن الثمينة، حيث تراجع البلاتين بينما حقق البلاديوم ارتفاعًا طفيفًا.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يومًا من 7 أغسطس، لتصل بعض التعريفات الجمركية إلى 50%، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة ضد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، الأمر الذي يُرجح معه أن تظل أسعار الذهب العالمية عرضة للتقلبات في الأيام المقبلة.