عيار 21 يتراجع 400 جنيه من أعلى قيمة.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب في محلات الصاغة تراجعًا في آخر تحديث، وذلك مقارنة بتعاملات منتصف الأمس، حيث واصل المعدن الأصفر حركته الهابطة في ظل انخفاض أسعار الأوقية بالبورصة العالمية، وتراجع الطلب بشكل ملحوظ.

سعر الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا في الأسواق ، بنحو 10 جنيهات دفعة واحدة مقارنة بتعاملات مساء أمس الأحد، ليُسجل اليوم نحو 4575 جنيهاً للبيع و4555 جنيهاً للشراء، بعد أن كان يتراوح بين 4585 و4590 جنيها أمس، وهو ما يعكس هدوءًا في حركة الطلب مع استقرار نسبي في الأسواق.

ويُعد عيار 21 هو المقياس الحقيقي لحركة السوق، نظرًا لاعتماده من شريحة كبيرة من المستهلكين في المحافظات المختلفة، خاصة في مناسبات الخطوبة والزواج.

سعر الجنيه الذهب يخسر 80 جنيها

امتد التراجع أيضًا إلى الجنيه الذهب الذي فقد 80 جنيهاً من قيمته خلال 24 ساعة فقط، حيث تراجع من 36,680 جنيهاً أمس إلى 36,600 جنيهاً اليوم، وهو ما يُمثل انعكاسًا مباشرًا لتراجع سعر الجرام عيار 21، باعتبار أن الجنيه الذهب يُصنع من 8 جرامات من هذا العيار دون مصنعية.

الذهب يتراجع أكثر من 400 جنيه عن ذروته في أبريل

التراجع الحالي في أسعار الذهب لا يُعد مفاجئًا، بل يأتي استكمالًا لموجة الهبوط التي بدأت تدريجيًا منذ نهاية شهر أبريل الماضي، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في أبريل 2025 نحو 5000 جنيه بدون مصنعية، وهو أعلى مستوى وصل إليه هذا العيار في تاريخ التعاملات.

ومقارنة بالسعر الحالي، فإن الذهب فقد أكثر من 400 جنيه للجرام الواحد من قيمته خلال أقل من أربعة أشهر، وهو ما يؤكد أن السوق يمر بمرحلة تصحيح بعد موجة الارتفاعات القياسية التي شهدها النصف الأول من العام.

أسعار الذهب اليوم الاثنين 7 أغسطس 2025 (بدون مصنعية)

وفيما يلي أحدث أسعار الذهب في التعاملات حتى لحظة كتابة هذا التقرير:

عيار 24: 5235 جنيهًا

عيار 21: 4575 جنيهًا

عيار 18: 3920 جنيهًا

عيار 14: 3050 جنيهًا

الجنيه الذهب: 36,600 جنيه

سعر الأوقية عالميًا: 3369 دولارًا

سعر الذهب بالمصنعية

تجدر الإشارة إلى أن الأسعار المعلنة لا تشمل المصنعية، والتي تختلف من ورشة لأخرى، ومن تاجر لآخر، وقد تتراوح بين 100 إلى 250 جنيها، وقد تزيد بحسب تصميم القطعة الذهبية أو مجهود التصنيع.

ويُعد عيار 18 من أكثر العيارات التي تشمل قيمة مصنعية مرتفعة، في حين تُعد مصنعية السبائك الذهبية من عيار 24 منخفضة نسبيًا.

توقعات السوق.. هل تستمر موجة الهبوط؟

يطرح كثيرون من المتابعين سؤالًا حول مستقبل أسعار الذهب خلال الأسابيع المقبلة، في ظل استمرار التذبذب في الأسواق العالمية والمحلية، وبحسب تجار الذهب، فإن السوق الحلي يتأثر بعدة عوامل متشابكة أبرزها: