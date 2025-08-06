سعر الذهب عيار 21 الأربعاء 6 أغسطس 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم .. صعد سعر الذهب عيار 21 منذ يومين 30 جنيهًا بحسب تحديث الشعبة، ليستقر سعر الذهب الأربعاء 6-8-2025 وجميع الأعيرة الذهبية الأخرى، بعد آخر ارتفاع لها يوم الاثنين الماضي، كما سجّل على الصعيد العالمي حالة هدوء سجلها سعر الذهب العالمي في البورصة العالمية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم عيار 21 بالمصنعية استقرار على آخر ارتفاع له يوم الاثنين السابق، وارتفع إلى 4600 جنيهًا، وبالمصنعية يصل إلى 4700 جنيهًا، بزيادة 100 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 استقرار على الارتفاع الأخير له في شعبة الذهب ووصل إلى 3942 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 24

استقر سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن في شعبة الذهب بعد ارتفاع الأعيرة الذهبية يوم الاثنين السابق، وسجل 5222 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر استقرار على آخر ارتفاع له 36560 جنيها.

سعر الذهب اليوم بالدولار

سجل سعر الذهب اليوم العالمي استقرار ليصل إلى 3326 دولار.