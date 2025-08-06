أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يرتفع مجددًا

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 استقرارًا ملحوظًا في بداية تعاملات اليوم داخل سوق الصاغة، بعد موجة من الارتفاعات شهدها المعدن النفيس خلال الأيام الماضية.

وجاء ذلك عقب ارتفاعات بلغت 30 جنيهًا في الجرام الواحد لعيار 21، وهو العيار الأكثر تداولا في مصر.

ويتابع المستثمرون والمواطنون سعر الذهب اليوم لما له من أهمية في قرارات البيع والشراء، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، التي تلقي بظلالها على الأسواق.

أسعار الذهب اليوم في مصر

فيما يلي التفاصيل الكاملة لأسعار الذهب اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية:

سعر الذهب عيار 24 اليوم

بلغ سعر الذهب اليوم لعيار 24 نحو 5257.14 جنيه للجرام، وهو العيار الأعلى من حيث النقاء والجودة، ويقبل عليه المستثمرون بغرض الادخار طويل الأجل.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

بلغ سعر الذهب اليوم لعيار 21 نحو 4600 جنيه للجرام، وهو العيار الأكثر تداولًا بين المواطنين في مصر، سواء للادخار أو للزينة.

سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية

ويتم إضافة بين 100-250 جنيها على سعر الجرام كمصنعية في حالة الشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم

وصل سعر الذهب اليوم لعيار 18 إلى 3942.86 جنيه للجرام، ويُفضل هذا العيار في بعض المحافظات نظرًا لانخفاض تكلفته مقارنة بالعيارات الأخرى.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 نحو 36800 جنيه، ويزن الجنيه الذهب حوالي 8 جرامات من عيار 21، ويُستخدم كثيرًا كوسيلة للادخار والاستثمار.

السعر العالمي للذهب اليوم

وعلى المستوى العالمي، بلغ سعر الذهب اليوم الأربعاء 6 أغسطس 2025 نحو 3363 دولارًا للأوقية، حيث تتأثر الأسعار العالمية بمتغيرات عدة، أبرزها سعر الدولار الأمريكي، والتوترات الجيوسياسية، وحركة الأسواق العالمية.

توقعات سعر الذهب في مصر

بعد هذا الاستقرار في سعر الذهب اليوم، يتساءل كثيرون عن المسار المتوقع خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق.

ويتوقف ذلك على تطورات الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار، فضلاً عن الطلب المحلي على الذهب سواء بغرض الزينة أو الاستثمار.