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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وفقا لآخر تحديث.. سعر الذهب في مصر اليوم

أسعار الذهب
أسعار الذهب
علياء فوزى

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الإثنين 4-8-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كل محلات الصاغة دون مصنعية.
 

أسعار جرام الذهب في مصر بدون مصنعية 

 

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو  5246 جنيهًا للبيع و 5223 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بينما وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4590 جنيها للبيع و 4570 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3934 جنيها للبيع و 3917 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 14 الأقل قيمة نحو 3060 جنيها للبيع و 3047 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب  اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.720 جنيها للبيع و 36.560 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب  اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب وفقا لسعر البورصة العالمية نحو 3362.6 دولارا. 

اختلاف المصنعية والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا 

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالميا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 الجنيه الذهب سعر أوقية الذهب

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