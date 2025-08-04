انخفاض سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاع اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025 استقرارًا، بعد موجة ارتفاعات ملحوظة خلال الأيام الماضية، مدفوعة بصعود الأسعار العالمية وزيادة الطلب المحلي.





سعر عيار 24 اليوم الاثنين





سعر الذهب عيار 24: 5223 جنيهًا









سعر الذهب عيار 21: 4570 جنيهًا





سعر الذهب عيار 18: 3917 جنيهًا









سعر الذهب عيار 14: 30.50





سجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 30884 جنيه للبيع و 3100





سعر أوقية الذهب اليوم





وسجل سعر أوقية الذهب نحو 3350 دولار للبيع و 3351 دولار للشراء.





سعر الذهب في البورصات العالمية

أغلق الذهب العالمي تداولات الأسبوع الماضي على انخفاض، إذ زاد تعافي الدولار الأمريكي من الضغط السلبي علىأسعار الذهب فيظل العلاقة العكسية بينهما.









عوامل مؤثرة على الأسعار:





تأثرت أسعار الذهب المحلية بارتفاع الأسعار العالمية، مدعومًا بانخفاض مؤشر الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملاتالرئيسية.





توقعات مستقبلية:





توقع خبراء في الأسواق العالمية استمرار ارتفاع أسعار الذهب، حيث أشار فرانسيسكو بلانش، رئيس أبحاث السلع العالميه في بنك أوف أمريكا، إلى إمكانية تجاوز السعر العالمي للذهب 4000 دولار للأونصة في النصف الثاني من العامأو في عام 2026.