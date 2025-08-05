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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025
ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025
عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 اليوم .. افتتح سعر الذهب على ارتفاع في محلات الصاغة بمصر وفق آخر تعاملات مسائية أمس، إذ سجّل سعر الذهب عيار 21 نحو 4605 جنيهًا للبيع، 4580 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب           بيع         شراء

عيار 24    5262.75 جنيه        5234.25 جنيه

عيار 22    4824.25 جنيه        4798 جنيها

عيار 21    4605 جنيهات          4580 جنيها

عيار 18    3947.25 جنيه        3925.75 جنيه

عيار 14    3070 جنيها            3053.25 جنيه

عيار 12    2631.5 جنيه          2617.25 جنيه

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