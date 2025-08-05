ارتفع مجددا.. سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025

سعر الذهب عيار 21 اليوم .. افتتح سعر الذهب على ارتفاع في محلات الصاغة بمصر وفق آخر تعاملات مسائية أمس، إذ سجّل سعر الذهب عيار 21 نحو 4605 جنيهًا للبيع، 4580 جنيها للشراء.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب بيع شراء

عيار 24 5262.75 جنيه 5234.25 جنيه

عيار 22 4824.25 جنيه 4798 جنيها

عيار 21 4605 جنيهات 4580 جنيها

عيار 18 3947.25 جنيه 3925.75 جنيه

عيار 14 3070 جنيها 3053.25 جنيه

عيار 12 2631.5 جنيه 2617.25 جنيه

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سعر الذهب عيار 24

ارتفع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند مستوى 5262.75 جنيه للبيع، 5234.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم داخل محلات الصاغة نحو 4824.25 جنيه للبيع، 4798 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ارتفع سعر الذهب اليوم عيار 21، الفئة الأكثر مبيعا في محافظات مصر، عند مستوى 4605 جنيها للبيع، 4580 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة اليوم بـ 3947.25 جنيه للبيع، 3925.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ارتفع سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي سجل نحو 3070 جنيها للبيع، 3053.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

ارتفع سعر الذهب عيار 12 في مصر عند مستوى 2631.5 جنيه للبيع، 2617.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 في مصر اليوم نحو 1973.5 جنيه للبيع، 1962.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب اليوم في السوق المحلي عند 36840 جنيها للبيع، 36640 جنيها للشراء.

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سعر أونصة الذهب اليوم وصل لـ 3384.48 دولار للبيع، و3384.19 دولار للشراء.