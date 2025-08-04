الذهب يتراجع مع جني الأرباح بعد قفزة بدعم من بيانات الوظائف الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الإثنين، مع إقبال المتعاملين على جني الأرباح عقب المكاسب الحادة التي سجلها المعدن الثمين في الجلسة السابقة، مدعوماً ببيانات أميركية ضعيفة عززت الرهانات على خفض محتمل في معدلات الفائدة الأميركية خلال سبتمبر

انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليصل إلى 3359.87 دولاراً للأونصة، بعد أن كان قد صعد بأكثر من 2% يوم الجمعة. في المقابل، ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنحو 0.3% إلى 3411.90 دولاراً.

وجاء هذا الأداء بعد تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% أمام سلة من العملات الرئيسية، ما يجعل الذهب أكثر جذباً لحائزي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات الوظائف الأميركية لشهر يوليو تموز نمواً أضعف من المتوقع، إلى جانب مراجعة سلبية أضافت خفضاً قدره 258 ألف وظيفة لبيانات مايو أيار ويونيو حزيران، ما يعكس تباطؤاً حاداً في سوق العمل. وأعادت هذه الأرقام إحياء التوقعات بأن الفدرالي قد يتجه لخفض معدلات الفائدة، حيث تشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي.إم.إي» إلى احتمال بنسبة 90% لتنفيذ الخفض في سبتمبر ٠

ويستفيد الذهب، بصفته ملاذاً آمناً، من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة التي تقلل تكلفة الفرصة البديلة لحيازته مقارنة بالأصول المدرة للعوائد.

وفي سوق المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.5% إلى 36.83 دولاراً للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.6% إلى 1307.25 دولاراً، بينما تراجع البلاديوم بنسبة 1.6% إلى 1189.27 دولاراً للأونصة.