بعد التراجع.. استقرار نسبي في أسعار الذهب اليوم الإثنين

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 4 أغسطس 2025 حالة من الاستقرار النسبي في بداية التعاملات، وسط تذبذب طفيف تأثرًا بتراجع الأسعار عالميًا نتيجة توقعات خفض الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار 24: 5257 جنيهًا للبيع – 5228 جنيهًا للشراء

عيار 21: 4600 جنيه للبيع – 4575 جنيهًا للشراء

عيار 18: 3942 جنيهًا للبيع – 3921 جنيهًا للشراء

عيار 14: 3067 جنيهًا للبيع – 3050 جنيهًا للشراء

الجنيه الذهب: 36.800 جنيه للبيع – 36.600 جنيه للشراء



وأكدت شعبة الذهب أن السوق المحلية تشهد حركة هادئة مع فروق محدودة في الأسعار بين المشغولات، حيث تراوحت الزيادة بين 20 و30 جنيهًا للجرام خلال الساعات الماضية.

وأوضحت أن أسعار المعدن الأصفر ما زالت مرتبطة بعوامل أساسية أبرزها سعر الدولار عالميًا ومحليًا، إضافة إلى تكلفة الاستيراد والمصنعية والدمغة.