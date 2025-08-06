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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

سعر الجنيه الذهب في مصر
سعر الجنيه الذهب في مصر
قسم الاقتصاد

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب في تعاملات اليوم الأربعاء 6-8-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كل محلات الصاغة دون مصنعية.
 

أسعار جرام الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم الأربعاء

 

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب من عيار 24 اليوم الاربعاء الأكبر قيمة نحو  5240 جنيهًا للبيع و 5217 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بينما وصل سعر الذهب عيار 21  اليوم الأربعاء الأكثر تداولا نحو 4585 جنيها للبيع و 4565 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3930 جنيها للبيع و 3913 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 14 الأقل قيمة نحو 3057 جنيها للبيع و 33047 جنيها للشراء.

سعر عيار 12 اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 14 الأقل قيمة نحو 2620 جنيها للبيع و 2609 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب بالجنيه المصري

وبلغ سعر أوقية الذهب بالجنيه المصري نحو 162982جنيها. 

سعر الجنيه الذهب  اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.680 جنيها للبيع و 36.520 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب  في البورصة العالمية

وبلغ سعر أوقية الذهب وفقا لسعر البورصة العالمية نحو 3375 دولارا. 

اختلاف المصنعية والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 الجنيه الذهب الذهب

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