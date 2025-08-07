سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس 7 أغسطس 2025

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب في تعاملات اليوم الخميس 7-8-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كل محلات الصاغة دون مصنعية.



أسعار جرام الذهب في مصر بدون مصنعية اليوم



سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5240 جنيهًا للبيع و 5217 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بينما وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4585 جنيها للبيع و 4565 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3930 جنيها للبيع و 3913 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 14 الأقل قيمة نحو 3057 جنيها للبيع و 33047 جنيها للشراء.

سعر عيار 12 اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 14 الأقل قيمة نحو 2620 جنيها للبيع و 2609 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب بالجنيه المصري

وبلغ سعر أوقية الذهب بالجنيه المصري نحو 162982جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.680 جنيها للبيع و 36.520 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية

وبلغ سعر أوقية الذهب وفقا لسعر البورصة العالمية نحو 3375 دولارا.