كواليس زيارة وزيرة التنمية المحلية لبورسعيد.. تفقدت خلالها الكورنيش ونماذج تطوير الحميدي | شاهد
صورة أثارت الجدل .. هل تواجد مصطفى محمد في مباراة الجزائر والسودان؟
مصطفى محمد جاهز لمواجهة جنوب أفريقيا بكأس الأمم الإفريقية
الإفتاء تحذر من إقامة هذه الصلاة في ليلة أول جمعة في رجب
المصريون في الصدارة.. 19 اسما يكتسحون قائمة فوربس للشباب
يوم الغرامات.. الكاف يفرض عقوبات قاسية على 4 أندية مغربية وتونسية وجزائرية
ترتيب مجموعة الزمالك في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من سموحة بهدف دون رد
الحكومة تعلن ارتفاع طلبات الاستثمار غير المباشر إلى 6.842 مليار دولار
الأوقاف: لم نستحدث أمرا جديدا وضوابط استخدام مكبرات الصوت في المساجد متواجدة منذ سنوات
عبر الأردن.. إجلاء عدد من المواطنين العراقيين العالقين في غزة
خبير: تحسن مؤشرات الاقتصاد وتراجع التضخم وراء خفض البنك المركزي لأسعار الفائدة
جالها تسمم ومحتاجة عزل .. ابنة هناء عطية تكشف تطورات حالة والدتها الصحية | خاص
أصل الحكاية

صورة أثارت الجدل .. هل تواجد مصطفى محمد في مباراة الجزائر والسودان؟

أحمد أيمن

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة وغلاف شاشة مباراة الجزائر والسودان في كأس أمم إفريقيا 2025، يظهر فيها المهاجم مصطفى محمد بدلاً من نجم المنتخب الجزائري رياض محرز، مما أثار دهشة الجماهير وردود فعل واسعة بين المتابعين. 

تفاصيل الصورة المثيرة للجدل تشير إلى لقطة من شاشة عرض التشكيلة في ملعب المباراة، التي أقيمت الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في البطولة المقامة بالمغرب، وقد انتهت بفوز المنتخب الجزائري بنتيجة 3-0 على نظيره السوداني. 

أهداف مباراة الجزائر والسودان

أحرز رياض محرز هدف منتخب الجزائر الأول في الدقيقة الثانية، ثم تحصل صلاح عادل على البطاقة الحمراء في الدقيقة الـ 39، ليُكمل منتخب السودان المباراة بـ 10 لاعبين.

وعاد رياض محرز ليُضيف الهدف الثاني لمحاربي الصحراء في الدقيقة الـ 61، واختتم إبراهيم مازا أهداف المنتخب الجزائري في الدقيقة الـ 85.

بتلك النتيجة تصدر منتخب الجزائر جدول ترتيب مجموعة السودان في كأس أمم أفريقيا 2025 برصيد 3 نقاط، بينما تذيل منتخب السودان جدول الترتيب بدون أي نقاط.

حقيقة صورة مصطفى محمد

على الرغم من ذلك، كشفت التحقيقات أن الصورة المتداولة غير حقيقية على الأرجح، وأنها تم توليدها أو التلاعب بها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وليست لقطة رسمية من شاشة المباراة. 

وقد تم تداول هذه الصورة بين المستخدمين بصورة واسعة، مع الإشارة بأنها تظهر مصطفى محمد لاعب مصر في تشكيلة منتخب السودان بدلاً من محرز لاعب الجزائر. 

في سياق متصل، ركزت الوسائل الإعلامية المتخصصة في التحقق من الأخبار على نفي صحة الصورة، مؤكدين أن ظهور اسم أو صورة مصطفى محمد في شاشة مباراة «الجزائر-السودان» لم يحدث فعلاً، وأن الصورة المتداولة مفبركة وليست جزءًا من التغطية الرسمية للبطولة. 

رياض محرز، لاعب المنتخب الجزائري، كان حاضراً في المباراة وسجل هدفين في شباك السودان، حيث لم يرتبط اسم مصطفى محمد بهذه المباراة غير تلك اللقطة المزيفة. 

واقعة انتشار الصورة جاءت في وقت يشهد فيه مصطفى محمد تفاعلاً واسعاً على السوشيال ميديا، خاصة بين الجماهير المغاربة التي تتابع بطولة الأمم الإفريقية، بينما يحاول البعض الاستفادة من هذه الواقعة في إثارة الجدل أو خلق مادة للمزاح أو التضليل. 

من ناحية أخرى، أكدت المصادر المتابعة للمباراة أن الصورة التي تظهر مصطفى محمد ليست إلا لقطة معدلة أو مركبة، وأن جميع الشاشات الرسمية لم تظهر أي لاعب غير المنضمين فعلياً للتشكيلين، وأن محرز كان الممثل الحقيقي لفريقه طوال اللقاء. 

مصطفى محمد صورة مصطفى محمد حقيقة صورة مصطفى محمد مباراة الجزائر والسودان أهداف مباراة الجزائر والسودان كأس أمم أفريقيا

عبد الفتاح الجرينى
كيف توقف سيلان الأنف
طهى الطعام
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
