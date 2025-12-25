قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

كواليس زيارة وزيرة التنمية المحلية لبورسعيد.. تفقدت خلالها الكورنيش ونماذج تطوير الحميدي | شاهد

جولة وزيرة التنمية المحلية فى بورسعيد
جولة وزيرة التنمية المحلية فى بورسعيد
محمد الغزاوى

خلال زيارة خاطفة أشبه بالمكوكية وصلت فى العاشرة والنصف الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية و البيئة إلى محافظة بورسعيد لتفقد عدد من المشروعات بها ولم تتجاوز الزيارة فى مجملها ساعة واحدة حيث اتضح أن ارتباط الوزيرة الرئيسي كان فى محافظة الإسماعيلية. 

محافظ بورسعيد يستقبل وزيرة التنمية المحلية لتفقد عدد من مشروعات التطوير بالمحافظة 

واستقبل اللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد، الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في إطار احتفالات محافظة بورسعيد بعيدها القومي.

وتضمنت الزيارة تفقد المرحلة الأولى من تطوير كورنيش بورسعيد بعد افتتاحه ، و تفقد نموذج تطوير منطقة الحميدي والتجاري، في إطار خطة المحافظة لتطوير الأسواق والمناطق التجارية ورفع كفاءتها.

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه المشروعات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمحافظات الساحلية وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن العيد القومي للمحافظة يشهد افتتاحات ومتابعة مشروعات خدمية وتنموية تعكس حجم الجهد المبذول خلال الفترة الماضية.

موجها الشكر للوزيرة على الدعم المتواصل لمحافظة بورسعيد. 

ومن جانبها، أعربت وزيرة التنمية المحلية عن تقديرها لما تشهده بورسعيد من طفرة تنموية واضحة، مشيدة بالتعاون بين أجهزة المحافظة والوزارة، وبحسن استغلال الموارد لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.

وزيرة التنمية المحلية  و "محافظ بورسعيد " يتفقدان المرحلة الأولى من كورنيش بورسعيد السياحي بعد افتتاحه بتكلفة ٦٥ مليون جنيه

وتفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، واللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، المرحلة الأولى من مشروع تطوير كورنيش بورسعيد السياحي عقب افتتاحها بتكلفة حوالي ٦٥ مليون جنيه  ، وذلك بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي (عيد النصر)، و يُعد هذا المشروع أحد أكبر مشروعات تطوير الواجهة البحرية بالمحافظة بعد أكثر من عشرين عامًا. 

حيث رافق الوزيرة والمحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام والدكتور سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة والمهندسة زيزي كامل رئيس الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية بالوزارة ، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، والمهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب ،إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة والجهات المعنية.

واستعرض محافظ بورسعيد، معدلات التنفيذ وأعمال التطوير التي جرت بالمشروع، والذي يتم تنفيذه على مرحلتين، حيث تم تطوير المرحلة الأولى وشملت تركيب أرضيات حديثة بتصميمات هندسية عصرية، وأعمدة إنارة ديكورية ذات طابع حضاري، إلى جانب تنفيذ إضاءات مخفية بطول الكورنيش، فضلًا عن ترميم السور الحجري وسلالم الشاطئ، بما يعكس المظهر الجمالي للواجهة البحرية.

كما تشمل خطة التطوير إنشاء مسارات مخصصة للجري، ومناطق ترفيهية، وإقامة برجولات ومقاعد عصرية لخدمة رواد الكورنيش، بالإضافة إلى رفع كفاءة البنية التحتية من شبكات الصرف والكهرباء، وفتح وتوسعة الطرق المؤدية والموازية للكورنيش، مع إزالة التعديات والمخلفات التي كانت تشوه المشهد العام.

ومن جانبها ، أشادت وزيرة التنمية المحلية بجهود المحافظة في تطوير الكورنيش  والتي تعكس الصورة الحضارية لبورسعيد  ، 

مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة لتوفير متنفس حضاري لابناء المحافظة والمترددين عليها من مختلف المحافظات والسياح ، كما يعزز من القيمة السياحية للمحافظة وفي إطار خطة شاملة للارتقاء بالمظهر الجمالي وإعادة إحياء الواجهة البحرية لمدينة بورسعيد.

وأكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أن مشروع تطوير الكورنيش يمثل خطوة محورية لإعادة بورسعيد إلى مكانتها السياحية المتميزة، وتحويل الواجهة البحرية إلى متنفس حضاري ووجهة جاذبة للمواطنين والزائرين، مشددًا على المتابعة المستمرة لكافة الأعمال لضمان تنفيذها وفق أعلى معايير الجودة وفي التوقيتات المحددة، استعدادًا لاستقبال أبناء المحافظة وضيوفها خلال الفترة المقبلة.

بتمويل من وزارة التنمية المحلية  وزيرة التنمية المحلية ومحافظ بورسعيد يتفقدان نموذج تطوير أسواق الحميدي والتجاري 

و تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، واللواء أركان حرب  محب حبشي، محافظ بورسعيد، في إطار زيارتها لمحافظة بورسعيد، اليوم نموذج لأعمال تطوير أسواق الحميدي والتجاري بحيي العرب والمناخ والذي سيتم تمويله من موازنة وزارة التنمية المحلية ضمن خطتها الجارية لتطوير الأسواق والفراغات العامة بعدد من المحافظات بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية " الهابيتات".

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ و أحمد رزق المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية فى مصر  والدكتور سعيد حلمى رئيس قطاع الإدارة الإستراتيجية والتنمية المحلية والمهندسة زيزي كامل، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية واللواء عمرو فكري السكرتير العام والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات و الدكتور محمد الغندور و المهندس وليد الدعدع رئيس حي العرب ود.محمد صالحين استشاري أستاذ التخطيط بكلية الهندسة جامعة عين شمس  وعدد من الجهات المختصة.  

واستعرض محافظ بورسعيد وممثل الشركة المنفذة للمشروع خلال الجولة تفاصيل أعمال التطوير التي تشمل رفع كفاءة البنية التحتية، وتطوير الشوارع والواجهات، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على الهوية البصرية المميزة للمنطقة، ورصف الشوارع و تجميل الأرصفة وتحسين الإضاءة، بما يحقق الشكل الحضاري اللائق بالمحافظة ويواكب خطط التنمية الشاملة التي تشهدها بورسعيد في مختلف القطاعات.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بمستوى الأعمال المنفذة ضمن النموذج المبدئي لمشروع تطوير أسواق التجاري والحميدي ، مشيرة إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن خطة ورؤية وزارة التنمية المحلية لتطوير عدد من الأسواق و الفراغات العامة الخاصة بالمحافظات والتي بدأت بالإنتهاء من تنفيذ المرحلة الاولي لتطوير  عدد من الشوارع التجارية بسوق العتبة في حي الموسكي بمحافظة القاهرة بالإضافة إلي تطوير عدد من شوارع حي مصر الجديدة بمنطقة الكوربة ، بما يساهم فى تحسين جودة حياة المواطنين وتقديم خدمات أفضل وتوفير فرص عمل مستدامة وتعزيز القيمة الثقافية للمدن التراثية التاريخية وبما يساهم فى تأهيل المعالم السياحية المصرية ودمجها في منظومة تنمية حضرية شاملة. 

وأشادت الدكتورة منال عوض ، بالدعم الفني الذي يقدمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية للوزارة والمحافظات التي ينفذها فيها تلك المشروعات  والتي تسعي لتحسين البنية التحتية وتطوير الشوارع التجارية والأسواق ، ووجهت الدكتورة منال عوض ، بالتنسيق بين القطاعات المعنية بالوزارة والمحافظة واستشاري برنامج " الهابيتات " لتقديم الدعم الفني والمتابعة المستمرة للانتهاء من المشروع علي أفضل مستوى وتحسين مستوي في الشوارع المحيطة بأسواق الحميدي والتجاري.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن ما تشهده بورسعيد من طفرة تنموية يعكس حرص الدولة على تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بالمناطق المختلفة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الجانبان أن مشروعات التطوير تأتي ضمن رؤية متكاملة للحفاظ على المظهر الحضاري لبورسعيد، خاصة تزامنها مع احتفالات العيد القومي، بما يعكس تاريخ المدينة النضالي ومكانتها المتميزة، ويعزز من دورها السياحي والتجاري.

وفي ختام الجولة، تم التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية للمشروعات، والتنسيق بين الجهات التنفيذية لضمان سرعة الإنجاز وفق أعلى معايير الجودة.

