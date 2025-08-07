تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 7-8-2025

أظهر سعر الذهب في مصر زيادة جديدة بالتوازي مع انتهاء تداولات مساء اليوم الخميس الموافق 7-8-2025.

زيادة سعر الذهب

وارتفع سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات جديدة علي مستوي محلات الصاغة المصرية، ليصل إجمالي زيادته علي مدار اليوم نحو 20 جنيه علي الأقل

تحركات الذهب

يحاول العيار الذهبي تنفس الصعداء بعد حالات الهبوط التي تعرض لها علي مدار الاسبوع الجاري داخل محلات الصاغة

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر عيار 24 نحو 5240 جنيه للبيع و 5268 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

وصل سعر عيار 21 نحو 4585 جنيه للبيع و 4610 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 نحو 3930 جنيه للبيع و 3915 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

بلغ سعر عيار 14 نحو 3056 جنيه للبيع و 3073 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.688 ألف جنيه للبيع و 36.888 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3387 دولار للبيع و 3388 دولار لشراء.

ارتفاع الذهب

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوقين العالمي والمحلي خلال تعاملات اليوم، وسط تصاعد التوترات التجارية وعودة المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

ويأتي هذا الصعود مدفوعًا بعوامل متشابكة، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي، وتزايد الرهانات على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب.

رسوم جمركية أمريكية صارمة تُشعل التوترات وتدعم الذهب

تواصل أسعار الذهب العالمية تسجيل مكاسب مع تجدد الطلب على الملاذات الآمنة، وذلك بعد دخول الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، وشملت تلك الرسوم عشرات الدول بزيادات تتراوح بين 10% و50%.

بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات في حال عدم تصنيعها داخل الولايات المتحدة.

وأثار هذا التوجه التجاري المتشدد مخاوف عالمية بشأن تصعيد جديد في الحرب التجارية، ما انعكس على أداء الدولار الأمريكي الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوع ونصف عند 98.00 نقطة، مما زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين غير الدولاريين.