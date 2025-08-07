قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الرزق الذي لا يرد .. ردده ليلة الجمعة
تحطم طائرة إسعاف في ضواحي نيروبي يودي بحياة 6 أشخاص ويثير حالة من الهلع
رسميا.. الزمالك يعلن تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرًا للتعاقدات
إشادة عالمية بمستوى منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى فى بطولة العالم 3×3
خبير عسكري: ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر
الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الكابينيت الإسرائيلي يبحث مستقبل غزة وسط إعلان نتنياهو نية السيطرة دون الإدارة
وزير العمل: نستهدف نقل عمال الديليفري للقطاع الرسمي
مصطفى بكري: مصر عمود الخيمة للأمن العربي.. ونواجه الآن مرحلة خطيرة
محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب مساء اليوم 7-8-2025

محمد يحيي

سجل سعر الجنيه الذهب زيادة جديدة مع اقتراب انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 7-8-2025، داخل محلات الصاغة المصرية.

زيادة الجنيه الذهب اليوم

وقبل انتهاء تداولات اليوم الخميس، صعد سعر الجنيه الذهب مقداراً طفيفا لم يجاوز 80 جنيه داخل محلات الصاغة

الجنيه الذهب

 

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل آخر تحديث سعر الجنيه الذهب نحو 36.68 ألف جنيه للبيع و 36.88 ألف جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر الأحد 15 ديسمبر بعد انخفاض عيار 21

تحركات الذهب 

وارتفع سعر جرام الذهب في مصر مع نهاية تعاملات مساء اليوم الخميس علي مستوي محلات الصاغة المصرية.

سعر الذهب 

وبلغ معدل زيادة جرام الذهب داخل الصاغة المصرية نحو 10 جنيهات في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

متوسط سعر الذهب اليوم

بلغ متوسط سعر جرام الذهب نحو  4575 جنيه كآخر تحديث لسعر المشغولات الذهبية والمجوهرات

سعر الذهب يحبس الأنفاس.. عيار 21 يتجاوز 5000 جنيه رسميًا بالمصنعية

سعر عيار 24 اليوم

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5240 جنيه للبيع و 5268 جنيه للشراء

سعر عيار 21 اليوم

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 4585 جنيه للبيع و 4610 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3930 جنيه للبيع و 3915 جنيه للشراء

سعر الذهب اليوم في مصر وعيار 21 بعد آخر انخفاض بالصاغة

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 3056 جنيه للبيع و 3073 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 36.68 ألف جنيه للبيع و 36.88 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وصل سعر أوقية الذهب نحو3387 دولار للبيع و 3388 دولار لشراء

سعر الذهب اليوم عالميًا بالدولار

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب في البورصة الدولية هدوءًا نسبيًا، حيث استقر السعر العالمي عند مستوى 3326 دولارًا للأوقية، في وقت تشهد فيه الأسواق ترقبًا واسعًا لتداعيات القرار الأمريكي بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات من الهند.

سعر الذهب اليوم

الذهب يصعد عالميًا مدفوعًا بالتصعيد الأمريكي ضد الهند

رغم الهدوء النسبي صباحًا، إلا أن الذهب بدأ بالارتفاع مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على بعض الواردات الهندية، ما زاد من حدة التوترات التجارية العالمية، وأعاد المخاوف إلى الأسواق المالية.

وسجلت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر ارتفاعًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 3439.50 دولارًا للأوقية، كما ارتفع السعر الفوري بنسبة مماثلة إلى 3375.41 دولارًا.

الجنيه الذهب

وفيما صعدت الفضة بنسبة 0.65%، تباين أداء بقية المعادن الثمينة، حيث تراجع البلاتين بينما حقق البلاديوم ارتفاعًا طفيفًا.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ بعد 21 يومًا من 7 أغسطس، لتصل بعض التعريفات الجمركية إلى 50%، في خطوة تصعيدية غير مسبوقة ضد أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، الأمر الذي يُرجح معه أن تظل أسعار الذهب العالمية عرضة للتقلبات في الأيام المقبلة.

استقرار الذهب عالميا

استقرت أسعار الذهب بعد خسائر معتدلة، مع تجاهل المتداولين لحالة عدم اليقين التي أثارتها أحدث التحركات التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترمب، بما في ذلك تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات الرقائق الإلكترونية.

الذهب

واستقر سعر الذهب عند نحو 3370 دولاراً للأونصة بعد تراجعه بنسبة 0.3% في الجلسة السابقة.

 وجاء ذلك بعدما أعلن ترمب عزمه فرض ضريبة بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات، في محاولة لإجبار الشركات على إعادة الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة.

في غضون ذلك، توترت العلاقات مع شركاء تجاريين رئيسيين، إذ ضاعف الرئيس الأميركي الرسوم الجمركية على السلع الهندية إلى 50% بسبب مواصلة الدولة الآسيوية شراء الطاقة من روسيا.

 وقد تواجه اليابان أيضاً رسوماً أعلى من تلك المتفق عليها الشهر الماضي على بعض المنتجات، بحسب ما أفادت به وكالة "كيودو".

تزايد رهانات خفض الفائدة تدعم الأسعار

يراقب المتداولون أيضاً ترشيح ترمب المرتقب خلال أيام لعضو مؤقت في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، يُتوقع أن يكون أكثر انسجاماً مع أجندته في تخفيف السياسة النقدية.

 وتُعد أسعار الفائدة المنخفضة مفيدة للذهب، الذي لا يدر عائداً.

