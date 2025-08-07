قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم لكرة اليد تحت 19 عامًا بعد الفوز على البحرين
فعل حذر منه الشيخ الشعراوي يقع فيه الكثير عند قراءة القرآن
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

«آي صاغة»: الذهب يرتفع مع تصاعد المخاطر التجارية وتزايد الرهانات على خفض الفائدة

سعر الذهب
سعر الذهب
ولاء عبد الكريم

سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في السوقين العالمي والمحلي خلال تعاملات اليوم، وسط تصاعد التوترات التجارية وعودة المخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

 ويأتي هذا الصعود مدفوعًا بعوامل متشابكة، أبرزها ضعف الدولار الأمريكي، وتزايد الرهانات على قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب.

وأفاد سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، بأن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع بنحو 15 جنيهًا ليصل إلى 4600 جنيهًا مقارنة بـ4585 جنيهًا أمس، بينما صعدت الأوقية عالميًا بمقدار 7 دولارات لتسجل 3378 دولارًا.


كما سجّل عيار 24 نحو 5257 جنيهًا، وعيار 18 نحو 3943 جنيهًا، وعيار 14 حوالي 3067 جنيهًا، بينما استقر سعر الجنيه الذهب عند 36800 جنيه.
وأشار إمبابي إلى أن تعاملات أمس الأربعاء اتسمت بالاستقرار النسبي، حيث افتتح الجرام عيار 21 التداول عند 4585 جنيهًا وأغلق عند نفس المستوى، في حين تراجعت الأوقية من 3379 إلى 3371 دولارًا.


رسوم جمركية أمريكية صارمة تُشعل التوترات وتدعم الذهب


تواصل أسعار الذهب العالمية تسجيل مكاسب مع تجدد الطلب على الملاذات الآمنة، وذلك بعد دخول الرسوم الجمركية العقابية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيز التنفيذ، وشملت تلك الرسوم عشرات الدول بزيادات تتراوح بين 10% و50%، بالإضافة إلى فرض رسوم بنسبة 100% على واردات أشباه الموصلات في حال عدم تصنيعها داخل الولايات المتحدة.


وأثار هذا التوجه التجاري المتشدد مخاوف عالمية بشأن تصعيد جديد في الحرب التجارية، ما انعكس على أداء الدولار الأمريكي الذي انخفض إلى أدنى مستوى له في أسبوع ونصف عند 98.00 نقطة، مما زاد من جاذبية الذهب للمستثمرين غير الدولاريين.


رهانات خفض الفائدة تدفع الذهب لمزيد من المكاسب


أظهرت بيانات أداة CME FedWatch أن الأسواق باتت تتوقع بنسبة 93% أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المرتقب في سبتمبر، مقارنة بنسبة 48% فقط قبل أسبوع.


ويدعم هذا التوجه تصريحات صدرت يوم الأربعاء عن عدد من كبار مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، من بينهم نيل كاشكاري (رئيس فرع مينيابوليس)، وماري دالي (رئيسة فرع سان فرانسيسكو)، وليزا كوك (عضوة مجلس المحافظين)، والذين أبدوا دعمهم لخفض الفائدة في ظل تباطؤ سوق العمل وضعف المؤشرات الاقتصادية.


وقال كاشكاري في مقابلة مع قناة CNBC:"الاقتصاد يتباطأ، وقد يكون من المناسب البدء في تعديل أسعار الفائدة قريبًا... خفض الفائدة مرتين هذا العام لا يزال خيارًا مطروحًا."


الصين تُعزّز احتياطاتها من الذهب للشهر التاسع على التوالي


في سياق متصل، كشف بنك الشعب الصيني عن مواصلة تعزيز احتياطاته من الذهب خلال شهر يوليو، لتُسجل بذلك الصين الشهر التاسع على التوالي من الشراء.

 وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت الاحتياطيات إلى 73.96 مليون أوقية بقيمة 243.99 مليار دولار، مقارنة بـ73.90 مليون أوقية و242.93 مليار دولار في يونيو.


وبحسب "بلومبرج"، تُواصل الصين استراتيجيتها طويلة الأمد في التنويع بعيدًا عن الدولار الأمريكي، وقد أضافت منذ نوفمبر 2022 ما يزيد على 180 طنًا من الذهب إلى احتياطاتها الرسمية، في خطوة تُظهر اتجاهاً ممنهجًا نحو الأصول الصلبة والابتعاد عن العملات الغربية وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.نظرة مستقبلية: هل يتجه الذهب إلى ذروة تاريخية جديدة؟


توقّع محللو بنك NAB استمرار الضغط الصعودي على الذهب حتى عام 2026، مع تقديرات بأن يبلغ متوسط سعر الأوقية 3220 دولارًا في 2025، ويصل إلى 3475 دولارًا في 2026، بدعم من تباطؤ الاقتصاد العالمي وتزايد التوجهات نحو التيسير النقدي.

منصة آي صاغة تداول الذهب والمجوهرات خفض أسعار الفائدة جرام الذهب عيار 21 مال واعمال عيار 24 سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

مرتضى منصور

امنعوا الفيلم دا | طلب عاجل من مرتضى منصور لسبب صادم

حالة الطقس

عودة منخفض الهند الموسمي| موعد الموجة الحارة الجديدة.. والأرصاد تحذر

ترشيحاتنا

المشاركون في الجلسة

القومي لحقوق الإنسان يكافح خطاب الكراهية بهذا التوجه

القومي للأشخاص ذوي الاعاقة

"القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" ينظم معرضًا لمنتجاتهم في السويس

علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي،

فاروق: البحث العلمي قاطرة التنمية.. وتكريم العلماء المتميزين استثمار بمستقبل مصر الزراعي

بالصور

صيف الحرية واللمسات الساحرة المبهرة لـ نجمات الفن مع موضة اللايت 2025| صور

ليلي علوي
ليلي علوي
ليلي علوي

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد