قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل انطلاق تنسيق الجامعات الأهلية.. ننشر مصروفات كل كلية بالأرقام
تحرك قافلة المساعدات الإنسانية العاشرة من مصر إلى قطاع غزة
كينيدي يشعل الجدل .. الولايات المتحدة توقف تمويل تطوير لقاحات كورونا
سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7 أغسطس.. كم وصل عيار 21؟
موعد افتتاح المتحف المصري الكبير رسمياً.. وهذه أسعار التذاكر
هل يلزم الزوج تنفيذ شرط الطلاق بعد الإنجاب؟.. د. عطية لاشين يوضح الحكم
أخبار التوك شو | أحمد موسى: الرئيس السيسي أغلق ملف التهجير للأبد.. وقانون الايجار القديم متوازن
الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً يوم خميس.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا
روسيا تتحرك لحماية دوديك .. جلسة طارئة بمجلس الأمن وسط أزمة عزل رئيس صرب البوسنة
رابط وخطوات التسجيل بالمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025
خيانة عسكرية أم طموح متهور .. اعتقال جندي أمريكي حاول بيع أسرار دبابة "أبرامز"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7 أغسطس.. كم وصل عيار 21؟

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 7-8-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كل محلات الصاغة دون مصنعية.
 

أسعار جرام الذهب في مصر بدون مصنعية 

 

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو  5240 جنيهًا للبيع و 5217 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بينما وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4585 جنيها للبيع و 4565 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3930 جنيها للبيع و3913 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 14 الأقل قيمة نحو 3057 جنيها للبيع و 33047 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب  اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.680 جنيها للبيع و 36.520 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب  اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب وفقا لسعر البورصة العالمية نحو 3378 دولارا. 

اختلاف المصنعية والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من  العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا 

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالميا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم محلات الصاغة الذهب عيار 21 سعر الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الحاسبات 83.2% والطب البيطري 84.9% والعلوم 81.2%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

البلوجر خالد الرسام

مقاطع عن العلاقات المحرمة.. القبض على البلوجر خالد الرسام

الدكتور محمود فوزي

في حالة فقدان عقود الإيجار.. الحكومة تكشف عن الحل البديل لـ"صدى البلد"

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

صورة أرشيفية

ميكانيكي يطعن زوجته ويلقي بنفسه وابنته الرضيعة من الطابق الخامس بالغربية

ام خالد

أم خالد .. صدى البلد يكشف حقيقة القبض على البلوجر الشهيرة بالإسكندرية

تنسيق الجامعات 2025

كليات تقبل من 55% لطلاب تنسيق الجامعات 2025

أم مكة

ملايين وسبائك ذهب.. ماذا وجدت أجهزة الأمن داخل منزل أم مكة؟

ترشيحاتنا

أسما إبراهيم

أسما إبراهيم تستعترض أناقتها على البحر بهذه الإطلالة ..شاهد

انخفاض ضغط الدم

بيحصل كتير في الصيف.. كيفية منع انخفاض ضغط الدم

البنكرياس

للوقاية من المخاطر.. اكتشف أعراض مرض سرطان البنكرياس

بالصور

ساندى تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

ساندى
ساندى
ساندى

تركيبة بسيطة لكن قوية.. فوائد بذور الشيا وطريقة تحضيرها

فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها
فوائد بذور الشيا و طريقة تحضيرها

بـ 6 آلاف جنيه.. مي عمر تخطف الأنظار بفستان قصير

.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير
.مى عمر تخطف الانظار بفستان قصير

الجو هيقلب تاني.. بعد تحذيرات الأرصاد كيف تؤثر الحرارة على ضغط الدم

ضغط الدم
ضغط الدم
ضغط الدم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد