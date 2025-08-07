سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 7 أغسطس.. كم وصل عيار 21؟

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 7-8-2025، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، في كل محلات الصاغة دون مصنعية.



أسعار جرام الذهب في مصر بدون مصنعية

سعر عيار 24 اليوم

سجل سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5240 جنيهًا للبيع و 5217 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21 اليوم

بينما وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4585 جنيها للبيع و 4565 جنيها للشراء.

سعر عيار 18 اليوم

وبلغ سعر الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3930 جنيها للبيع و3913 جنيها للشراء.

سعر عيار 14 اليوم

ووصل سعر الذهب عيار 14 الأقل قيمة نحو 3057 جنيها للبيع و 33047 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.680 جنيها للبيع و 36.520 جنيها للشراء.

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب وفقا لسعر البورصة العالمية نحو 3378 دولارا.

اختلاف المصنعية والدمغة

تختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

عوامل تحدد سعر الذهب عالميا

يعد الذهب من السلع المتداولة يومياً، ولذلك فإن سعر الذهب عالميا قابل للارتفاع والانخفاض بشكلٍ مستمر يومياً.

وهناك العديد من العوامل التي تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها :

معدل سعر الفائدة عالميا

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنوك المركزي فى بلدان العالم إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية

أسعار النفط عالميا

عادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.