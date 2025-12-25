يوم واحد راحة سلبية للاعبي المصري والفريق يستأنف تدريباته السبت

قرر التونسي نبيل الكوكي، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية ليوم واحد

واوضح المدير الفني للنادى المصري ان الفريق يستأنف تدريباته مساء بعد غدا السبت ببورسعيد استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة من بطولة كأس عاصمة مصر والتي تجمعه بنظيره فريق سموحة

ومن المقرر إقامة المباراة على ستاد السويس الجديد في الخامسة مساء الاثتين الموافق الخامس من يناير الجاري.



كان المصري قد خاض مساء اليوم الخميس على الملعب ذاته مباراته بالجولة الثالثة من البطولة وهي المباراة التي جمعته بنظيره فريق حرس الحدود وانتهت بفوز النسور الخُضر بهدف للاشئ سجله كريم بامبو في الدقيقة الثامنة والثمانين ليرتفع رصيد أبناء بورسعيد للنقطة السابعة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الثالثة للبطولة.