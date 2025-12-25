قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب مجموعات كأس أمم إفريقيا 2025 بعد الجولة الأولى.. ما موقف مصر؟
حكومة الدبيبة: إرسال الصندوق الأسود لطائرة الحداد إلى ألمانيا
سجل قبل 30 ديسمبر.. تدريب متخصص في الذكاء الاصطناعي بالاتصالات وIBM
بعد قرار البنك المركزي اليوم.. رسوم التحويل على إنستاباي والحد الأقصى
ضبط وحبس.. قرار عاجل بشأن طليق رحمة محسن بسبب الفيديوهات الخادشة
منتخب مصر يتصدر قائمة الأكثر إهدارا للفرص المحققة في كأس أمم أفريقيا 2025
تحذيرات جوية.. الأرصاد المغربية تكشف تفاصيل الطقس خلال لقاء مصر وجنوب أفريقيا
الأوقاف ترد على المشككين في معجزة الإسراء والمعراج بالشرع والعقل
370 قطعة أثرية.. تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة متحف الحضارة القومي
مصطفى بكري: إقامة مراكز التأهيل والإصلاح يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
الآثار: بيع 87 ألف تذكرة لمعرض «كنوز الفراعنة»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

صورة من الفيديو
صورة من الفيديو
أحمد العيسوي

خلال الساعات الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بمقطع فيديو قصير، انتشر بسرعة كبيرة، يظهر فيه رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة داخل إحدى عربات مترو الأنفاق. الفيديو، الذي لم تتضح ملابساته كاملة في البداية، أثار موجة من الغضب والاستياء.

تفاصيل الواقعة.. مشادة داخل عربة المترو

بحسب ما ظهر في الفيديو المتداول، وقعت المشادة عندما اعترض الرجل على وجود السيدة داخل ما وصفه بـ«عربة الرجال»، وبدأ في توجيه عبارات قاسية وتهديدات لها، من بينها:
«لو فتحتي بوقك بكلمة تانية هرميكي من هنا… إنتي راكبة ليه عربية الرجالة؟ ما عندكوا عربية الستات؟».

المشهد، الذي صُوِّر وسط زحام المترو، أظهر حالة من الانفعال الشديد، وسط صمت بعض الركاب، ومحاولات خجولة من آخرين لاحتواء الموقف، دون تدخل حاسم يمنع تصاعد التوتر.

روايات متضاربة.. سيدة مسنة أم فتاة شابة؟

اللافت أن الفيديو لم يكن الوحيد، إذ انتشرت روايات أخرى لمقاطع مختلفة، ظهر في أحدها رجل مسن من صعيد مصر وهو يعنّف فتاة شابة داخل المترو، اعتراضًا على طريقة جلوسها، حيث كانت تضع ساقًا فوق الأخرى.
وظهر الرجل وهو يصرخ بأعلى صوته: «ينفع تقعدي كده قدام الرجالة؟ مفيش احترام؟»، لترد الفتاة عليه بحدة: «إنت مالك؟».

الفتاة قامت بتوثيق الواقعة عبر هاتفها المحمول، متسائلة في دهشة: «ما هذا الجنون؟»، فيما حاول عدد من الشباب المحيطين بالرجل تهدئته وإبعاده عنها، دون جدوى في البداية.

شهادات من شهود عيان

تباينت شهادات شهود العيان بشكل لافت. أحدهم أكد أنه «لا توجد عربات مخصصة للرجال في مترو الأنفاق»، موضحًا أن المترو يضم عربتين مخصصتين للسيدات فقط، بينما باقي العربات مختلطة. وأضاف أن السيدة المسنة ربما لم تلحق بعربة السيدات لضيق الوقت أو بعدها عن مكان توقف القطار.

شاهد آخر تساءل بمرارة عن سبب تصاعد التحفز بين الرجال والنساء، قائلاً:
«ليه بقينا متحفزين ضد بعض بالشكل ده؟ عشان التريند؟ ولا إحنا فعلاً بقينا كده؟ ربنا يهدي الجميع».

في المقابل، ذهب البعض إلى التشكيك في الواقعة برمتها، معتبرين أن الفيديو «مفبرك» أو «متفق عليه» بهدف صناعة تريند وجذب التبرعات، معتبرين أن ما يحدث «قله أدب في قله أدب» وتحول إلى «مسخرة».

رأي آخر.. الالتزام بالقواعد دون إساءة

عدد من المتابعين شددوا على أن القواعد واضحة، إذ لا يجوز للرجال ركوب العربات المخصصة للسيدات، بينما يجوز للسيدة ركوب العربات المختلطة، خاصة في حالات الضرورة، أو عند مرافقة الزوج أو أحد المحارم.
وأكدوا أن احترام المرأة واجب في جميع الأحوال، وأنه لا مبرر أبدًا للتعدي اللفظي أو توجيه اتهامات أو تهديدات تحت أي ظرف.

وزارة الداخلية.. فحص الفيديو واتخاذ الإجراءات

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية أنها تتابع مقطع الفيديو المتداول، وتقوم بفحصه للتأكد من توقيت نشره وملابساته، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي طرف يثبت تورطه في التعدي أو مخالفة القانون، مؤكدة أن التعامل مع مثل هذه الوقائع يتم بمنتهى الجدية.

 

تبقى واقعة «خناقة المترو» نموذجًا صارخًا لحالة الاحتقان التي باتت تطفو على السطح في الفضاء العام، حيث تتحول الخلافات البسيطة إلى معارك لفظية موثقة بالكاميرات، ومشاريع جدل لا تنتهي على مواقع التواصل.
وبين تضارب الروايات، وتشكيك البعض، وغضب آخرين، تظل الحقيقة الأهم أن الاحترام المتبادل وضبط النفس لم يعودا خيارًا، بل ضرورة ملحّة.

المترو مصر الركاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. حدود السحب من ماكينات ATM وإنستاباي بعد قرار البنك المركزي

سعر الدولار

رسميا الآن.. سعر الدولار بعد قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1%

الذهب

بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪

إعدام سعودي قتل مصريا

جريمة مروعة في مكة.. إعدام سعودي قتل مصريا وتركه ينزف حيا

محاولة انتحار داخل الحرم المكي

حاول إنهاء حياته داخل الحرم المكي.. والشرطة تتدخل في اللحظة الأخيرة | شاهد

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

ترشيحاتنا

إرشادات شرعية لحل الخلافات الزوجية

إرشادات شرعية لحل الخلافات الزوجية بين الصم والبكم .. أمين الإفتاء يكشف عنها

دار الإفتاء

هل يجوز رش الملح في المنزل اتقاء للحسد والمرض؟.. الإفتاء تجيب

هل تناول مشروبات الطاقة حلال أم حرام؟.

هل تناول مشروبات الطاقة حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب

بالصور

عبد الفتاح الجريني يجهز لألبومه الجديد

عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى
عبد الفتاح الجرينى

خلال نزلات البرد.. كيف توقف سيلان الأنف بسهولة؟

كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف
كيف توقف سيلان الأنف

إزاى تتحكم في وزنك من طريقة الطهى والأكل

طهى الطعام
طهى الطعام
طهى الطعام

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة.. أهمية بذور اليقطين

كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين
كنز غذائي يعالج أمراض خطيرة..اهمية بذور اليقطين

فيديو

شمس البارودي وحسن يوسف

ربنا أنعم عليا بـ حسن يوسف .. شمس البارودي تتذكر زوجها بكلمات مؤثرة

صورة من الفيديو

مشاجرة جديدة داخل مترو الأنفاق.. شهود عيان يكشفون كواليس الواقعة و يفجرون مفاجآت

مصطفى شوقى

مصطفى شوقي يطرح أغنية «اللي ما يتسمّوا» بالتعاون مع ريتشارد الحاج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد