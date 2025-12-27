ضعف المياه في بعض قرى بني سويف.. اعرف المواعيد والأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، ضعف المياه عن عدد من القرى بمراكز: اهناسيا وناصر وبني سويف ، وهي قرى (قاي، العواونة ، كوم الرمل، منشية الأمراء ،مطار دنديل، الحمّام، ابشنا، السعادنة) وذلك اعتباراً من الساعة 8 صباح غد الأحد 28 ديسمبر الجاري وحتى 10 مساء الاثنين 29 ديسمبر،وذلك للقيام بأعمال التطهير بمروق وجزء من خزان محطة مياه معصرة نعسان القديمة مركز اهناسيا

وتتقدم الشركة باعتذارها عن ضعف المياه خلال الفترة المذكورة نظرا للقيام بأعمال التطهير اللازمة بالمحطة لضمان انتظام تقديم الخدمة بهذا المرفق الحيوي وبالكفاءة المطلوبة، مناشدة المواطنين،وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية بالمركز تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن (125) حال وجود شكوى في هذا الشأن.