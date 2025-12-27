إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار حسن فريد، حكمها بإحالة أوراق 12 متهما يحملون جنسيات أجنبية إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في إصدار حكم بإعدامهم، لاتهامهم بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد.

وحددت المحكمة جلسة 18 يناير المقبل للنطق بالحكم، بعد ورود رأي المفتي.

وتعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات للأجهزة الأمنية حول نشاط المتهمين في تهريب المخدرات، ليتم إعداد مأمورية أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها اليوم.