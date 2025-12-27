قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مصر أمام أنجولا.. هل يواصل الفراعنة الزحف نحو النجمة الثامنة؟

منتخب مصر
منتخب مصر
منتصر الرفاعي

تتجه الأنظار نحو مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أمام أنجولا ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة بالمغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل بمشاركة 24 منتخبًا.

طموح الفراعنة في البطولة

يسعى منتخب مصر لاستعادة لقب أمم أفريقيا الغائب منذ عام 2010 بعد الثلاثية التاريخية التي حققها الفراعنة تحت قيادة حسن شحاتة. 

ويأمل الفريق في إضافة النجمة الثامنة إلى سجله القاري بعدما توقفت المسيرة عند 7 ألقاب وخسر الفراعنة نهائي البطولة في نسختي 2017 و2021 أمام الكاميرون والسنغال.

ويحمل منتخب مصر الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا برصيد 7 ألقاب ويليه منتخب الكاميرون بخمسة ألقاب وغانا بأربعة ألقاب.

مجموعة منتخب مصر

يتواجد الفراعنة في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.

وافتتح المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة زيمبابوي التي انتهت بفوز صعب 2-1، قبل أن يلتقي جنوب أفريقيا مساء الجمعة ويختتم دور المجموعات بمواجهة أنجولا يوم 29 ديسمبر.

زي منتخب مصر أمام أنجولا

قرر الجهاز الفني أن يرتدي منتخب مصر القميص الأبيض مع الشورت الأسود في مواجهة أنجولا ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات.

قائمة منتخب مصر

تضم قائمة المنتخب المصري في البطولة:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي.
خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.
خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.
خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

موعد المباراة والقنوات الناقلة 

يستعد منتخب مصر لمواجهة أنجولا يوم الإثنين المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة. 

وتنقل شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية المشفرة المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط حيث تمتلك كافة حقوق البث الرسمي لمباريات البطولة.

