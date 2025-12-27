قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضعف المياه في بعض قرى بني سويف.. اعرف المواعيد والأماكن
وزير التعليم العالي والمحافظ يفتتحان مشروعات جديدة بجامعة بورسعيد
وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
مباريات اليوم السبت.. مواجهات مثيرة بالدوريات الكبرى وأمم أفريقيا وكأس مصر
شركات الطيران الأمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة بسبب العاصفة ديفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعرف على القطع الأثرية المختارة لشهر ديسمبر في متاحف الجمهورية

قطعة أثرية
قطعة أثرية
محمد الاسكندرانى

في إطار التقليد الشهري الذي تحرص متاحف الآثار بجمهورية مصر العربية على اتباعه لإبراز روائع التراث الحضاري المصري، تم اختيار القطع الأثرية المميزة لشهر ديسمبر، وذلك بناءً على تصويت الجمهور عبر الصفحات الرسمية للمتاحف على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

المتاحف المصرية 

ويأتي هذا التقليد في سياق الدور الثقافي والمعرفي الذي تضطلع به المتاحف، باعتبارها مؤسسات فاعلة في نشر الوعي الأثري والسياحي لدى مختلف فئات المجتمع، وتعزيز قيم الهوية والانتماء، وترسيخ مفهوم المتاحف كمنصات حية للحوار والتفاعل المجتمعي، بما يسهم في صون الذاكرة الحضارية عبر العصور.

وتسلّط القطع المختارة لهذا الشهر الضوء على مناسبتين عالميتين، هما اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، والاحتفال برأس السنة الميلادية.

أولاً: اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
يُحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة بهدف رفع الوعي بالتحديات التي يواجهها ذو الإعاقة، والتأكيد على أهمية دمجهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف جوانب المجتمع والتنمية. وفي هذا الإطار، تسلط المتاحف الضوء على الجهود المبذولة لإتاحة وتيسير الزيارة لذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير وسائل إتاحة متعددة، وتقديم برامج وورش عمل متخصصة تضمن تجربة متحفية شاملة.

وتشمل القطع المختارة بهذه المناسبة ما يلي:
•    متحف الفن الإسلامي بباب الخلق: نموذج لكُتبيّة من الخشب المطعّم بالعاج، ترجع إلى العصر المملوكي.
•    متحف المركبات الملكية ببولاق: عربة «كارتة» صغيرة الصنع فرنسية، تعود لعهد الملك فؤاد الأول، أُهديت إلى الملك فاروق من دولة المجر، وصُممت خصيصًا لتدريبه على ركوب الخيل في طفولته.
•    متحف ركن فاروق بحلوان: لوحة جلدية مزخرفة تحمل أعلام مصر وصورًا للملك فاروق والنيل والفن المصري القديم والمقابر الإسلامية، مؤرخة بتاريخ 6 مايو 1947م.
•    متحف طنطا: تمثال برونزي للملك «نا إف عا رود» من الأسرة العشرين، مع شرح بلغة برايل لذوي الإعاقة البصرية.
•    متحف الإسكندرية القومي: رأس للمعبودة «سخمت» من الجرانيت، مع لوحات تعريفية بطريقة برايل.
•    متحف المجوهرات الملكية: بروش من البلاتين مرصع بالفيروز والماس من مقتنيات الملكة فريدة.
•    متحف مطروح: تمثال من الحجر الجيري لقزم وزوجته يعود لعصر الدولة القديمة.

ثانيًا: رأس السنة الميلادية

يأتي الاحتفال برأس السنة الميلادية، الذي يُقام عالميًا في ليلة 31 ديسمبر، باعتباره مناسبة ذات جذور تاريخية في التقويمين اليوناني والروماني، ليعكس تنوع التراث الديني والثقافي.
ومن أبرز القطع المختارة بهذه المناسبة:
•    المتحف القبطي بمصر القديمة: مشط من العاج مزخرف بنقوش تمثل معجزات للسيد المسيح.
•    متحف قصر محمد علي بالمنيل: وسام «سان سوفير» الروسي من الذهب.
•    متحف جاير أندرسون بالسيدة زينب: لوحة زيتية ملونة لفارس يمتطي جوادًا.
•    متحف الشرطة القومي بالقلعة: قطعة نسيج قبطية تمثل فارسًا داخل إطار بيضاوي.
•    متحف مطار القاهرة الدولي (صالة 2): صليب من النحاس والزينك يحمل نقش السيدة العذراء والطفل يسوع.
•    متحف مطار القاهرة الدولي (صالة 3): مخطوط باللغتين العربية والقبطية، يضم أمثال سليمان وكتاب أيوب.
•    متحف إيمحتب بسقارة: لوحة حجرية للكاهن «بسماتيك» من الأسرة 26.
•    متحف الإسماعيلية: أيقونة البشارة للسيدة العذراء والملاك جبرائيل.
•    متحف السويس القومي: أيقونة خشبية للقديس سمعان.
•    متحف كفر الشيخ: إكليل مزخرف بعبارة «المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام».
•    المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية: نحت بارز يمثل الإله «أيون–كرونوس» من العصر الروماني.
•    متحف الغردقة: لوحة حجرية تصور السيد المسيح محاطًا بتلاميذه.
•    متحف شرم الشيخ: أيقونة تمثل السيدة العذراء والسيد المسيح الطفل.
•    متحف سوهاج القومي: لوحة حجرية بيزنطية تصور نسرًا رمزًا للقيامة.
•    متحف ملوي بالمينا: أيقونة قبطية للسيدة العذراء تحمل السيد المسيح.
•    متحف النوبة بأسوان: أيقونة الملاك «غبريال» تعود إلى الفترة من القرن الرابع إلى السادس الميلادي

المتحف متاحف متحف النوبة بأسوان متحف ملوي بالمينا متحف شرم الشيخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

شوبير

التغريدة نُشرت بالغلط.. شوبير يرد على عمرو أديب بشأن دعم نجله مصطفى

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

ترشيحاتنا

رامي صبري

رامي صبري يوجّه تحذيرًا حاسمًا للشعراء والملحنين لهذا السبب

اوس اوس

بطريقة ساخرة.. أوس أوس يعلن عن اقتراب موعد عرض فيلمه الجديد

هالة سرحان

هالة سرحان تعلق على قرار أحمد المسلماني بمنع ظهور العرافين في البرامج

بالصور

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

شاهد.. كواليس تصوير مسلسل فن الحرب لـ يوسف الشريف

يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب
يوسف شريف فى مسلسل فن الحرب

تحذير خطير لمالكي نيسان: لا تستخدم الهاتف داخل السيارة

نيسان
نيسان
نيسان

أسباب طقطقة الركبة وطرق علاجها.. لا تهملها

طقطقة الركبة
طقطقة الركبة
طقطقة الركبة

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد