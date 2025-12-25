قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
وزيرة التعاون الدولي: بعد افتتاح المتحف الكبير كله عايز ييجي مصر

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
فريدة محمد - ماجدة بدوى

أكدت  وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، دكتورة رانيا النشاط إن الحفاظ على الأمن في مصر تم ترجمته لجهود تنموية وموارد، مضيفة "الناس بعدما حضرت افتتاح المتحف المصري الكبير كله عايز ييجي مصر".
جاء ذلك  خلال مشاركتها في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية، بمجلس الشيوخ اليوم 
و شددت على أن وجود مصر ليس مرتبط بالمكان حولها، في إشارة إلى التوترات الإقليمية لكن مصر لازالت تحافظ على مكتسابتها بالحفاظ على الأمن.


وقالت المشاط إن "الانطباع عن الدولة اليوم انطباع مختلف"، مشيرة إلى تعزيز موقعها ودورها سواء من خلال المتحف المصري الكبير أو "السلام الذي حدث يوم 9 و10 آكتوبر، وهو ما يعطي قيمة كبيرة لمصر بخلاف الموقف الثابت لمصر خلال العامين"، في إشارة إلى موقف مصر من الحرب على قطاع غزة.

و قالت  "هذه الفترة كان فيه الكثير من الاحترام والإشادة بالحفاظ على الامن وإسراع في المجالات الاقتصادية والتنموية، كل ما حدث في الفترة الماضية يمهد أننا نكون اقتصاديا في وضع محترم جدا ولدينا توقعات إيجابية جدا".
و لفتت  المشاط إلى أن  دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي يرتكز على "التمويل من أجل التنمية"،  وأكدت العمل على تعزيز الخطة بموارد وشراكات من الخارج، وقال إن "فكرة أن أي مشروع أو رؤية اقتصادية لابد من تنفيذها، والتنفيذ يحتاج موارد فنية ومالية وبشرية". 
من جانبه قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية، دكتور محمد كمال " لا يمكن فصل السياسة الخارجية عن الداخل وعملية التنمية".
و قالت  خلال افتتاح اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن "الوزيرة تجمع التجسيد للملفين الداخل التنموي والبعد الدولي الذي يخدم الداخل".

وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا النشاط

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

ياسمين الخطيب

بفستان أحمر قصير ضيق.. ياسمين الخطيب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في الكريسماس

البراونيز

من غير دقيق ولا سكر.. طريقة عمل البراونيز صحي للدايت

وجبات دايت

لو عايز تخس .. اعرف إزاي تكون وجبات صحية

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكري والقلب؟

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. ألبوم صور لـ داليا مصطفى وشريف سلامة

طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

