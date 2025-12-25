وزيرة التعاون الدولي: بعد افتتاح المتحف الكبير كله عايز ييجي مصر

أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، دكتورة رانيا النشاط إن الحفاظ على الأمن في مصر تم ترجمته لجهود تنموية وموارد، مضيفة "الناس بعدما حضرت افتتاح المتحف المصري الكبير كله عايز ييجي مصر".

جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية، بمجلس الشيوخ اليوم

و شددت على أن وجود مصر ليس مرتبط بالمكان حولها، في إشارة إلى التوترات الإقليمية لكن مصر لازالت تحافظ على مكتسابتها بالحفاظ على الأمن.



وقالت المشاط إن "الانطباع عن الدولة اليوم انطباع مختلف"، مشيرة إلى تعزيز موقعها ودورها سواء من خلال المتحف المصري الكبير أو "السلام الذي حدث يوم 9 و10 آكتوبر، وهو ما يعطي قيمة كبيرة لمصر بخلاف الموقف الثابت لمصر خلال العامين"، في إشارة إلى موقف مصر من الحرب على قطاع غزة.

و قالت "هذه الفترة كان فيه الكثير من الاحترام والإشادة بالحفاظ على الامن وإسراع في المجالات الاقتصادية والتنموية، كل ما حدث في الفترة الماضية يمهد أننا نكون اقتصاديا في وضع محترم جدا ولدينا توقعات إيجابية جدا".

و لفتت المشاط إلى أن دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي يرتكز على "التمويل من أجل التنمية"، وأكدت العمل على تعزيز الخطة بموارد وشراكات من الخارج، وقال إن "فكرة أن أي مشروع أو رؤية اقتصادية لابد من تنفيذها، والتنفيذ يحتاج موارد فنية ومالية وبشرية".

من جانبه قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأفريقية، دكتور محمد كمال " لا يمكن فصل السياسة الخارجية عن الداخل وعملية التنمية".

و قالت خلال افتتاح اجتماع اللجنة اليوم بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إن "الوزيرة تجمع التجسيد للملفين الداخل التنموي والبعد الدولي الذي يخدم الداخل".