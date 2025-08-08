أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 في مصر.. عيار 21 مفاجأة

نستعرض أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 داخل محلات الصاغة في مصر، دون احتساب المصنعية، وجاءت الأسعار كالتالي:

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سعر البيع: 5263 جنيه

سعر الشراء: 5240 جنيه

عيار 22

سعر البيع: 4824 جنيه

سعر الشراء: 4803 جنيه

سعر الذهب عيار 21

سعر البيع: 4605 جنيه

سعر الشراء: 4585 جنيه

سعر الالذهب عيار 18

سعر البيع: 3947 جنيه

سعر الشراء: 3930 جنيه

عيار 14

سعر البيع: 3070 جنيه

سعر الشراء: 3057 جنيه

عيار 12

سعر البيع: 2631 جنيه

سعر الشراء: 2620 جنيه

أسعار السبائك والأوقية:

سعر الأونصة (الأوقية) بالعملة المحلية:

سعر البيع: 163693 جنيه

سعر الشراء: 162982 جنيه

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 36840 جنيه

سعر الشراء: 36680 جنيه

سعر الأونصة بالدولار:

3384.63 دولار

تُعد الأسعار المعروضة متوسطات تقديرية داخل محلات الصاغة، وقد تختلف من محل لآخر بحسب المنطقة والمصنعية.