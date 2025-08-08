قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطيب الجامع الأزهر: الصدق أقوى سلاح في يد المؤمنين لمواجهة أعدائهم
نقابة المهن الموسيقية تنعي الفنان سيد صادق
فلسطين تطالب بعقد اجتماع فوري لمجلس جامعة الدول العربية
وفاة إمام وخطيب أثناء خطبة الجمعة في الشرقية
جدل في الداخل الأمريكي بعد دخول تعريفات ترامب الجمركية حيز التنفيذ.. ما القصة؟
هل يجوز أداء الفريضة في أوقات النهي عن الصلاة؟ اعرف آراء الفقهاء
خطيب المسجد الحرام: جميع مصالح العباد في معاشهم ومعادهم بهذه الآية
كيفية الإخلاص في الدعاء.. 8 خطوات تحقق لك الاستجابة
ارتفع 20 جنيها.. سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 8-8-2025
ميرنا جميل تكشف مشاركتها في فيلمين جديدين
طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
مصر تدين بشكل قاطع قرار إسرائيل احتلال قطاع غزة بالكامل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 في مصر.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب
أسعار الذهب
محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 داخل محلات الصاغة في مصر، دون احتساب المصنعية، وجاءت الأسعار كالتالي:

متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24
سعر البيع: 5263 جنيه
سعر الشراء: 5240 جنيه

عيار 22

سعر البيع: 4824 جنيه

سعر الشراء: 4803 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 245263 جنيه5240 جنيه 
عيار 224824 جنيه4803 جنيه 
عيار 214605 جنيه4585 جنيه 
عيار 183947 جنيه3930 جنيه 
عيار 143070 جنيه3057 جنيه 
عيار 122631 جنيه2620 جنيه 
الاونصة163693 جنيه162982 جنيه 
الجنيه الذهب36840 جنيه36680 جنيه 
الأونصة بالدولار3384.63 دولار

سعر البيع: 4605 جنيه

سعر الشراء: 4585 جنيه

سعر الالذهب عيار 18

سعر البيع: 3947 جنيه

سعر الشراء: 3930 جنيه

عيار 14

سعر البيع: 3070 جنيه

سعر الشراء: 3057 جنيه

عيار 12

سعر البيع: 2631 جنيه

سعر الشراء: 2620 جنيه

أسعار السبائك والأوقية:

سعر الأونصة (الأوقية) بالعملة المحلية:

سعر البيع: 163693 جنيه

سعر الشراء: 162982 جنيه

سعر الجنيه الذهب

سعر البيع: 36840 جنيه

سعر الشراء: 36680 جنيه

سعر الأونصة بالدولار:

3384.63 دولار

تُعد الأسعار المعروضة متوسطات تقديرية داخل محلات الصاغة، وقد تختلف من محل لآخر بحسب المنطقة والمصنعية.

أسعار الذهب متوسط أسعار الذهب اليوم متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 21 سعر الالذهب عيار 18

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

حسام غالي

أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

ترشيحاتنا

مبادرة بنت الريف

مبادرة بنت الريف تدعم 1600 امرأة في 15 محافظة.. تفاصيل

الأسمدة

الزراعة تتابع جهود النهوض بصناعة الأسمدة ومنظومة تداولها

وزير التعليم العالي

التعليم العالي: 200 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات

بالصور

مجموعة نادرة.. اكتشاف معرض سيارات مهجور بداخله 20 سيارة جديدة

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

إطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تبهر متابعيها | شاهد

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

خلل في خرائط جوجل يتسبب في تعطل سيارات ريفيان

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

زوكس
زوكس
زوكس

فيديو

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد