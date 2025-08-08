أسعار الذهب اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 في مصر.. عيار 21 مفاجأة

نستعرض أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة 8 أغسطس 2025 داخل محلات الصاغة في مصر، دون احتساب المصنعية، وجاءت الأسعار كالتالي:
متوسط أسعار الذهب اليوم في مصر
|عيار الذهب
|سعر البيع
|سعر الشراء
|عيار 24
|5263 جنيه
|5240 جنيه
|عيار 22
|4824 جنيه
|4803 جنيه
|عيار 21
|4605 جنيه
|4585 جنيه
|عيار 18
|3947 جنيه
|3930 جنيه
|عيار 14
|3070 جنيه
|3057 جنيه
|عيار 12
|2631 جنيه
|2620 جنيه
|الاونصة
|163693 جنيه
|162982 جنيه
|الجنيه الذهب
|36840 جنيه
|36680 جنيه
|الأونصة بالدولار
|3384.63 دولار
أسعار السبائك والأوقية:
سعر الأونصة (الأوقية) بالعملة المحلية:
سعر البيع: 163693 جنيه
سعر الشراء: 162982 جنيه
سعر الجنيه الذهب
سعر البيع: 36840 جنيه
سعر الشراء: 36680 جنيه
سعر الأونصة بالدولار:
3384.63 دولار
تُعد الأسعار المعروضة متوسطات تقديرية داخل محلات الصاغة، وقد تختلف من محل لآخر بحسب المنطقة والمصنعية.