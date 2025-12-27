قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

"هي" مسيرة صمود وتحدي ورسالة أمل لذوي الإعاقة

الهام شاهين
الهام شاهين
يارا أمين

أطلق المركز القومي للسينما العرض الخاص للفيلم التسجيلي "هي" للمخرج عاطف شكري، والذي يقدم قصة إنسانية ملهمة تسلط الضوء على رحلة الدكتورة إيمان كريم، "المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" حيث تناول الفيلم قصتها منذ إصابتها بالإعاقة في سن صغيرة جراء حادث، وكيف واجهت هذه الإعاقة بعزيمة وإصرار، لتصبح أحد النماذج الإنسانية البارزة في المجتمع.


ويُعد الفيلم رسالة أمل خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإبراز واحدة من إحدى القصص الملهمة التي تؤكد أن الإرادة تصنع المستحيل، وأن النجاح لا تحدّه الإعاقة، وأن هناك حياة تُكتب من فوق كرسي متحرك، حيث تناول الفيلم قصة الدكتورة إيمان كريم وعزيمتها في تحد الصعاب وثقتها في أن إعاقتها ستكون الدافع الحقيقي لنجاح كل من حولها، كما تناول الفيلم التسجيلي رحلتها مع زوجها العميد بحري يسري عبدالعزيز الذي كان مصاباً أيضاً بالإعاقة وكيف كان لهما معاً بصمات واضحة مع من حولهم من الأشخاص ذوي الإعاقة أو الأسوياء في دعمهم ومساندتهم لتحقيق إنجازات تضاف لهم في سجلاتهم سواء الاجتماعية أو الرياضية.


وقد شهد العرض حضور المستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة والدكتورة سحر السنباطي رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة منى الحديدي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والعديد من الشخصيات العامة والفنية.

وعقب العرض، أُقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين، استضاف خلالها الدكتورة إيمان كريم، والدكتور أحمد صالح رئيس المركز القومي للسينما، والمخرج عاطف شكري، والموسيقار راجح داوود، الذي أمتع الجميع بموسيقاه للفيلم التسجيلي واختيار الألحان والموسيقى التي تحكي رحلة الكفاح والصمود، لفتاة مصرية ذات إعاقة حركية وقصة العشق والحب الذي جمع بينها وبين زوجها وحياتهما ومسيرتهما سوياً ، ونجاح هذه السيدة في أن تكون أول أستاذ جامعي يدرس لطلابه من فوق كرسي متحرك والأعمال التطوعية التي قامت بها بطلة الفيلم بالرغم من إعاقتها حتى وصلت لواحد من المناصب القيادية في المجتمع لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد ناقش الحضور الفيلم منذ أن كان فكرة، مروراً بمراحل التحضير والتنفيذ، وصولًا إلى عرضه أمام الجمهور، حيث ضم الفيلم شهادات لعدد من الشخصيات العامة، من بينهم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية.

وقد شهد العرض حضور عدد كبير من الفنانين والسينمائيين والشخصيات العامة، من بينهم النجمة إلهام شاهين، والمعماري حمدي السطوحي رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والمنتج هشام سليمان، والمخرج علي إدريس، إلى جانب نخبة من المهتمين بالسينما والفن.

كما حظي الفيلم بإعجاب الحضور، حيث أعرب الجميع عن سعادتهم بمشاهدة العمل وما يقدمه من قصة إنسانية مؤثرة وملهمة، حيث طالبت الفنانة إلهام شاهين بتحويل الفيلم التسجيلي لقصة سينمائية تبرز القصة الملهمة لنموذج ناجح في مجتمعنا.

