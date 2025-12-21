إلهام شاهين تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة في أحدث ظهور

حرصت الفنانة إلهام شاهين بتهنئة متابعيها بالعام الجديد على حسابها الخاص بموقع فيسبوك، بإطلالة خطفت الأنظار خلال أحدث ظهور لها، حيث اختارت تصميمًا أنثويًا بسيطًا عكس على حسابها الخاص بموقع فيسبوك، بإطلالة خطفت الأنظار خلال أحدث ظهور لها، حيث اختارت تصميمًا أنثويًا بسيطًا عكس ذوقها الراقي وحضورها اللافت.

وظهرت إلهام شاهين مرتدية فستان طويل باللونين الأزرق مع الأسود، وجاءت الإطلالة متناسقة في ألوانها.

كما اعتمدت مكياج ناعم أبرز جمالها الطبيعي، وتسريحة شعر زادت من أناقة اللوك بشكل عام.



وتفاعل جمهور إلهام شاهين مع الصور بشكل واسع، حيث أشاد المتابعون بأناقتها الدائمة وقدرتها على الظهور بإطلالات تجمع بين الرقي والبساطة، مؤكدين أنها ما زالت تحافظ على مكانتها كأيقونة للأناقة.



وإليكم صور إلهام شاهين