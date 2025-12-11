أثارت الجدل بالسوشيال ميديا .. إلهام شاهين بالعباية السوداء بمناسك العمرة

شاركت الفنانة الكبيرة إلهام شاهين جمهورها لحظات روحانية خاصة من الأراضي المقدسة، حيث نشرت عبر حساباتها الرسمية صورًا جديدة أثناء أدائها مناسك العمرة، بإطلالة بسيطة ومحتشمة خطفت الأنظار.



وظهرت إلهام شاهين مرتدية عباية سوداء واسعة بتصميم كلاسيكي، مع حجاب أسود انسدل بنعومة، لتظهر بإطلالة يغلب عليها الوقار والسكينة التي تناسب الأجواء الروحانية للحرم المكي. وحصدت الصور تفاعلًا كبيرًا من جمهورها وزملائها في الوسط الفني، الذين تمنوا لها عمرة مقبولة ودعوات مستجابة.



وحرصت إلهام شاهين على توجيه رسالة مؤثرة لمتابعيها، أعربت فيها عن سعادتها بهذه الرحلة الإيمانية، مؤكدة أنها تشعر براحة وطمأنينة لا تُوصف، وداعية للجميع بأن ينالوا فرصة زيارة البيت الحرام.

إطلالة إلهام شاهين بالعباية السوداء جاءت لتؤكد بساطتها وذوقها الهادئ، في ظهور نال إعجاب الآلاف الذين أثنوا على طبيعة حضورها وملامحها الهادئة في هذه الأجواء المباركة.