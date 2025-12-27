قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة.. بخطوات سهلة وطعم شهي

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
آية التيجي

تعتبر طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة من الوصفات التي تتميز بطعمها الغني وقوامها الكريمي، مع خطوات بسيطة تضمن نجاحها في المنزل.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة مميزة لتحضير الأرز المعمر باللحمة، أحد أشهر الأكلات المصرية التي تحظى بشعبية واسعة على موائد العزومات والمناسبات العائلية. 

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة 

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة 

مكونات الأرز المعمر باللحمة:
2 كوب أرز مصري مغسول ومصفّى

نصف كيلو لحم مكعبات

2 كوب شوربة لحمة

كوب حليب

كوب قشطة بلدي

ملعقة كبيرة سمن بلدي

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
 

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة 

طريقة التحضير:
ـ تُسلق اللحمة في ماء مغلي مع إضافة الملح والفلفل الأسود حتى تنضج، ثم تُصفّى وتُحتفظ بالشوربة.

ـ في طاجن فرن، يُدهن بالسمن جيدًا، ثم يُضاف الأرز المغسول.

ـ تُوزع مكعبات اللحمة فوق الأرز.

ـ يُخلط الحليب مع شوربة اللحمة ويُضاف الخليط إلى الطاجن حتى يغطي الأرز.

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة 

ـ تُضاف القشطة على الوجه مع وضع قطع صغيرة من السمن.

ـ يُغطى الطاجن بورق فويل ويدخل فرن ساخن على درجة حرارة متوسطة حتى يتشرب الأرز السائل تمامًا.

ـ يُرفع الفويل ويُترك الطاجن حتى يحمر الوجه ويأخذ لونًا ذهبيًا مميزًا.
 

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة 

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي

ـ يمكن إضافة رشة جوزة الطيب لمذاق أقوى.

ـ يُفضل استخدام القشطة البلدي للحصول على طعم غني.

ـ يُقدم الأرز المعمر ساخنًا بجانب السلطة الخضراء أو المخللات.

طريقة عمل الأرز المعمر الأرز المعمر باللحمة وصفات الشيف فاطمة أبو حاتي الأكل المصري وصفات العزومات الأرز المعمر في الفرن

