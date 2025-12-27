السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المشاركة في مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين.

وقامت صباح اليوم السبت، بتسيير الرحلة رقم ( 42) للقطارات المخصصة لنقل السودانيين العائدين إلى وطنهم الشقيق والتي تحمل علي متنها المئات من الاسر السودانية ، ليصل اجمالي عدد المستفيدين من الرحلات المنفذة حتى الآن إلى 40800 راكبًا، تم نقلهم عبر قطارات الهيئة .

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في تمام الساعة 11:40 من مساء اليوم، على أن يعود من محطة اسوان في تمام الساعة 11:30 من صباح الغد لخدمة جمهور الركاب وفقا لجداول التشغيل المخططة .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتوفير كافة أوجه الدعم والاهتمام بتلك الرحلات ، بما يعكس عمق الروابط الرسمية والاخوية الممتدة بين شعبي وادي النيل.