قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جماهير الزمالك تنتظر التألق.. عودة بنتايج تهز القلعة البيضاء
اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية لرفض اعتراف اسرائيل بأرض الصومال
السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور
إذاعة الاحتلال: الجيش فرض حظر تجول كاملا على بلدة قباطية بالضفة الغربية
الاحتمال الأقرب.. منافس مصر في دور الـ 16 بـ كأس أمم إفريقيا
من تجنيد قُصّر إلى تسريب أسرار عسكرية.. إسرائيل تكشف 35 قضية تجسس لصالح إيران
مفيش وقت إضافي.. اجراء حاسم في مواجهة الأهلي والمصرية للاتصالات بكأس مصر
سامحوني على أي تقصير.. سر بكاء حسام حسن في لقاء مصر وجنوب إفريقيا
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري السبت27-12-2025
موعد مباراة مصر وأنجولا بكأس أمم أفريقيا 2025.. القنوات المجانية الناقلة
تعرف على مكان وموعد جنازة المخرج الراحل داود عبد السيد
أغلى ما عندي.. زوجة داود عبد السيد تودعه بكلمات موجعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

السكك الحديدية تسيّر الرحلة 42 ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين| صور

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
حمادة خطاب

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، المشاركة في مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين.

وقامت صباح اليوم السبت، بتسيير الرحلة رقم ( 42) للقطارات المخصصة لنقل  السودانيين العائدين إلى وطنهم الشقيق والتي تحمل علي متنها المئات من الاسر السودانية ، ليصل اجمالي عدد المستفيدين من الرحلات المنفذة حتى الآن إلى 40800 راكبًا، تم نقلهم عبر قطارات الهيئة .

ومن المقرر أن يصل  القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في تمام الساعة 11:40 من مساء اليوم، على أن يعود من محطة اسوان في تمام الساعة 11:30 من صباح الغد لخدمة جمهور الركاب وفقا لجداول التشغيل المخططة .

يأتي ذلك في إطار توجيهات الفريق مهندس  كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بتوفير كافة أوجه الدعم والاهتمام بتلك الرحلات ، بما يعكس عمق الروابط الرسمية والاخوية الممتدة بين شعبي وادي النيل.

الهيئة القومية لسكك حديد مصر السودانيين النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

بعد جنون الأسعار.. نصيحة عاجلة تحقق مكاسب من شعبة الذهب

أسعار الدواجن

5 جنيهات فى الكيلو.. تحرك أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

عمرو زكى

جدل تحكيمي جديد.. عمرو زكي يشكك في صحة ركلة جزاء محمد صلاح

الدكتورة حنان قرني مدير عام المجازر مع محررة صدى البلد

مدير عام المجازر لـ«صدى البلد»: رخص الأسعار الشديد «إنذار خطر».. وهذه أهم نصائح شراء اللحوم والدواجن

الطقس في مصر

الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس

منتخب مصر

شاهد | خناقة التوأم حسام وإبراهيم مع مدرب منتخب جنوب إفريقيا

حالة الطقس

الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا عن طقس الساعات المقبلة

منتخب مصر

القنوات الناقلة وموعد مباراة منتخب مصر أمام أنجولا في أمم أفريقيا 2025

ترشيحاتنا

صبيحة

أحمد صبيحة: كل ما ألعب في نادي يفلس.. والاحتراف "حلم حياتي"

الجمعية العمومية

عمومية الطائرة تعتمد بالإجماع تعديلات لائحة النظام الأساسي وفق قانون الرياضة الجديد

أحمد صبيحة

أحمد صبيحة: أنا أهلاوي.. ومعنديش مشكلة أروح الزمالك أو بيراميدز

بالصور

الشرقية في 2025.. قومي المرأة بالشرقية ينفذ 1670 ندوة توعوية حول القضية السكانية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة.. بخطوات سهلة وطعم شهي

طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة
طريقة عمل الأرز المعمر باللحمة

بتكلفة 15 مليون جنيهاً..تركيب بلاط الإنترلوك لرفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بمركزى ديرب نجم وفاقوس والإبراهيمية

تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك
تركيب بلاط الإنترلوك

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

علاج جفاف العين
علاج جفاف العين
علاج جفاف العين

فيديو

نبوءات بابا فانجا 2026

كوارث وزلازل وصراعات عالمية.. نبوءات بابا فانجا عن عام 2026

ريهام عبد الغفور

بعد واقعة الصور المسيئة.. الفنانون يساندون ريهام عبد الغفور بقوة

شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف

بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف| ما السبب؟

صورة من الزيارة

وزير الصحة: كلية الطب بالقوات المسلحة تجمع بين الانضباط العسكرى والتفوق العلمى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد