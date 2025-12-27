بتكلفة 15 مليون جنيهاً..تركيب بلاط الإنترلوك لرفع كفاءة الشوارع والطرق الداخلية بمركزى ديرب نجم وفاقوس والإبراهيمية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لاستكمال الأعمال لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

وفي هذا الإطار ، تابع رؤساء المراكز ميدانياً انتظام سير العمل بأعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية ضمن مشروعات الخطه الاستثمارية للعام الجارى وإزالة أي معوقات تحيل من تنفيذ الأعمال لسرعة الإنتهاء من المشروع ودخوله الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد ليعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.

ومن جانبه تابع أحمد ضاحي رئيس مركز ومدينة ديرب نجم أعمال تركيب بلاط الانترلوك بحي قبلي ديرب البلد بطول ٧٠٠٠ م٢ ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية لرصف شوارع حي شرقي وقبلي ديرب البلد وبتكلفة بلغت ٥ مليون و٥٥٠ ألف جنيهاً وبنسبة تنفيذ ٥٠٪ مؤكدا علي الشركات المنفذة للمشروع الإلتزام بالاشتراطات الفنية والإنتهاء من الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد.

فيما تابع المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة فاقوس تنفيذ أعمال التطوير بشارع المشروع وذلك بتركيب بلاط الانترلوك بطول ١.٥٧٠ كم وعرض ٧م تقريبا وبتكلفة إجمالية بلغت مليون و٥٠٠ ألف جنيهاً مشدداً على إزالة أي معوقات لاستكمال الأعمال لسرعة دخوله الخدمة.

وتابع يسري راشد رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمساحة ١٤ ألف و٧٠٠ م٢ وبتكلفة ٨ مليون جنيهاً ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي للإطمئنان على انتظام سير العمل والوقوف على اي معوقات والعمل على حلها.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحة للمواطنين.