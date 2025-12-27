قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

نقابة السينمائيين تنعي المخرج داوود عبد السيد

داود عبد السيد
داود عبد السيد
أحمد إبراهيم

تنعي نقابة المهن السينمائية ببالغ الحزن أحد أهم المخرجين المصريين والمؤثرين فن السينما، والحياة الثقافية المخرج الكبير دود عبد السيد، صاحب النضال الكبير في الحياة النقابيّة.

وقال نقيب السينمائيين مسعد فودة، إن داود عبد السيد قيمة فنية لا تعرض له بصمة  كسينمائيّ مثقف، ووصفه بالمخرج العالمي. 

وقد رحل صباح اليوم وهو في بيته ويودعه جمهوره ومحبيه غدا إلى مثواه الأخير من كنيسة ماري مرقص.

داود عبد السيد  (ولد  23 نوفمبر 1946) ووافته المنية اليوم ٢٧ديسمبر ٢٠٢٥ عن عمر يناهز ٧٩ عام.

و بدأ دادود حياته المهنية بالعمل كمساعد مخرج في بعض الأفلام، أهمها فلم «الأرض» ليوسف شاهين و«الرجل الذي فقد ظله» لكمال الشيخ، و«أوهام الحب» لممدوح شكري.

له تاريخ طويل ومسيرة حافلة بعطاءات كثيرة أهمها «وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم» (1976)، «العمل في الحقل» (1979)، «عن الناس والأنبياء والفنانين» (1980). حققت الأفلام لعبد السيد فرصةً للاحتكاك المباشر مع الناس، ومعرفةً أوسع وأعمق بالمجتمع المصري بكافة طبقاته.

جوائز داود عبد السيد 

حصل عبد السيد عام 1985 على جائزة العمل الأول في مهرجان أسوان الأكاديمي عن فيلمه الصعاليك. 

بينما حصل فيلمه «أرض الخوف» على جائزة الهرم الفضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة السيناريو من مهرجان البحرين الأول.

وجائزة أحسن فيلم من مهرجان جمعية الفيلم، وجائزة أحسن إخراج من مهرجان جمعية الفيلم، عام 1999.

وسميت أفلامه («الكيت كات» 1991، «أرض الخوف» 1999، و «رسائل البحر» 2010) ضمن قائمة أهم 100 فيلم عربي التي أصدرها مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2013. 

وتم تكريمه في 2018 في مهرجان الجونة السينمائي. حصل عن فيلمه سارق الفرح على جائزة الإنتاج الفضية من المهرجان القومى للسينما.

والجائزة البرونزية من مهرجان دمشق الدولى، وجائزة الجمهور من مهرجان سورونتو، إيطاليا، عام 1995.

وحصل عن فيلم الكيت كات على عدة جوائز في السيناريو والإخراج، وهى: جائزة التفوق من السيناريو في المهرجان القومى، عام 1992 . جائزة الإنتاج الأولى من المهرجان القومى.

الجائزة الذهبية من مهرجان دمشق الدولى. جائزة السيناريو من مهرجان الإسكندرية والبحر المتوسط.

وحصل عن فيلمه أرض الخوف على جائزة الهرم الفضى من مهرجان القاهرة السينمائي الدولى، وجائزة السيناريو من مهرجان البحرين الأول.

 وجائزة أحسن فيلم من مهرجان جمعية الفيلم، وجائزة أحسن إخراج من مهرجان جمعية الفيلم، عام 1999.

وشارك بشخصه وأفلامه في عدد كبير من المهرجانات العالمية والمحلية، وحصل عن فيلمه البحث عن سيد مرزوق على جائزة الهرم الفضى من مهرجان القاهرة السينمائي الدولى الخامس عشر، عام 1991.

وحصل عن فيلمه وصية رجل حكيم في شئون القرية والتعليم على جائزة لجنة التحكيم الخاصة "الأفنجدلين" من مهرجان أوبرهاوزن بألمانيا، وجائزة جمعية النقاد . 

وحصل عن فيلمه الصعاليك على جائزة العمل الأول في مهرجان أسوان الأكاديمى، عام 1985. 

وتم اختيار ثلاثة أفلام له ضمن قائمة أهم 100 فيلم عربي التي أصدرها مهرجان دبي السينمائي الدولي في دورته العاشرة عام 2013، وهي: (الكيت كات 1991، أرض الخوف 1999، ورسائل البحر 2010. حصل عن فيلمه أرض الأحلام على جائزة الإنتاج الثانية من المهرجان القومى للسينما، عام 1993.

حصل عن فيلمه مواطن ومخبر وحرامى على جائزة أفضل فيلم وأحسن إخراج من المهرجان القومى للسينما، وجائزة أحسن فيلم وأحسن إخراج وأحسن سيناريو من مهرجان جمعية الفيلم، عام 2001.

أعماله في مجال السينما التسجيلية 

وصية رجل حكيم في شؤون القرية والتعليم
العمل في الحقل
عن الناس والأنبياء والفنانين
من أفلامه السينمائية «الصعاليك» (1985)، «البحث عن سيد مرزوق» (1991)، «الكيت كات» (1991)، «أرض الأحلام» (1993)، «أرض الخوف» (2000)، «مواطن ومخبر وحرامي» (2001)، «رسائل البحر» (2010)، و «قدرات غير عادية» (2015). و في مجال الأفلام الروائية الطويلة :

الصعاليك من تأليفه
البحث عن سيد مرزوق من تأليفه
أرض الأحلام وهو من تأليف : هاني فوزي
الكيت كات عن رواية (مالك الحزين) لـ إبراهيم أصلان - السيناريو للمخرج
سارق الفرح عن قصه لـ خيري شلبي بنفس الاسم - السيناريو للمخرج
أرض الخوف من تأليفه
مواطن ومخبر وحرامى من تأليفه
رسائل البحر من تأليفه. كان مرشحاً لدور البطولة فيه الراحل أحمد زكي ومن بعده خالد صالح، حتى استقر عبد السيد على الفنان آسر ياسين
قدرات غير عادية من تأليفه واخراجه بطولة خالد أبو النجا ونجلاء بدر. 

