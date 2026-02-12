سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمّن قيام مُستقلى سيارة "ربع نقل" بسرقة دراجتين ناريتين بالغربية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 / الجارى تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بالغربية من (مشرف أمن بإحدى الشركات – مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا) بإكتشافه سرقة دراجته النارية وآخرى "لا يعلم مالكها" وذلك حال تواجدهما أمام الشركة محل عمله بدائرة القسم.

أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة "منتهية التراخيص" ، وقائدها ومستقليها (5 أشخاص"لثلاثة منهم معلومات جنائية") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة ، وتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب حمل الدراجات النارية على السيارة "ربع نقل" ، وتم بإرشادهم ضبط الدراجتين الناريتين المستولى عليهما.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مُرتكبى الواقعة.





