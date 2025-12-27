قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

وفاة داود عبد السيد.. مسيرة حافلة وقرار اعتزاله

داود عبد السيد
داود عبد السيد

رحل المخرج داود عبد السيد عن عمر ناهز 79 عاما بعد صراع مع المرض تاركا إرثا سينمائيا سيظل محفورا فى أذهان المشاهد العربي.

داود عبد السيد مخرج بالصدفة

وكان داود عبد السيد يحلم منذ صغره أن يصبح كاتبا صحافيًا، إلا أن أحب السينما بالصدفة، كما صرح فى تصريحات تليفزيونية بأن دخوله مجال الإخراج جاء عن طريق الصدفة البحتة بسبب ابن خالته الذى كان يحب الرسوم المتحركة، وقام بشراء كاميرا وكانت هي الكاميرا الوحيدة فى منزل العائلة، وقرر وقتها أن يكتشف هذا العالم إلى أن وقع فى غرامه وبدأ فى تصوير كل من حوله سواء داخل المنزل أو خارجه.

بداية مشوار داود عبد السيد فى الإخراج

بدأ المخرج الكبير مشواره الفني كمساعد مخرج لعمالقة الإخراج منهم كمال الشيخ فى فيلم “الرجل الذى فقد ظله”، و"الأرض" للراحل يوسف شاهين، إلا أن داود عبد السيد رفض عمله كمساعد ليوسف شاهين وأعلن توقفه عن هذا النشاط، وقرر أن يتخذ طريقًا بعيدا عن مساعد الإخراج وبدأ فى التصوير السينمائى.

وفي عام 1979، بدأ داود عبد السيد فى عمل أفلام تسجيلية اجتماعية فى الشارع المصري وهي الفترة التى بدأ فيها بالاحتكاك بالجمهور ومعرفة قضاياهم التى تبناها بعد ذلك فى أفلامه الروائية الطويلة.

أهم أعمال داود عبد السيد

قدم داود عبد السيد على مدار مشواره الفني عدد قليل من الأفلام السينمائية لكن على الرغم من قلة العدد، إلا أن هذه الأفلام كانت كافية لصناعة تاريخ واسم كبير وهو داود عبد السيد ومن أهم هذه الأفلام فيلم الصعاليك عام 1985 والبحث عن سيد مرزوق 1991 والكيت كات 1991، وهو الفيلم الذى لا يزال حتى الآن من أهم أفلام السينما، وتم اختياره ضمن قائمة أفضل 100 فيلم فى السينما المصرية وفيلم مواطن ومخبر وحرامي مع شعبان عبد الرحيم وصلاح عبد الله، وأيضا فيلم رسائل البحر، وهو الفيلم الذى أكد داود عبد السيد أنه بحث عن منتج لهذا الفيلم لأكثر من 15 عامًا.

أهم الجوائز في حياة داود عبد السيد

وحصل داود عبد السيد فى مشواره الفني على العديد من الجوائز القيمة كانت البداية مع فيلم الصعاليك، وهو الفيلم الذى حصل على جائزة العمل الأول في مهرجان أسوان الأكاديمي، أم فيلم أرض الخوف فقد حصل على جائزة الهرم الفضي من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وجائزة السيناريو من مهرجان البحرين الأول.

اختيار أفلام داود عبد السيد فى قائمة أفضل ١٠٠ فيلم عربي

واختيرت ثلاثا أفلام من أفلام داود عبد السيد ضمن قائمة أفضل ١٠٠ فيلم عربي، والتى أعلن عنها مهرجان دبي عام ٢٠١٣ وهي الكيت كات ورسائل بحر وأرض الخوف.

اعتزال داود عبد السيد

وكان المخرج داود عبد السيد أعلن منذ أكثر من عام اعتزاله الإخراج نهائيا، وذلك بسبب غضبه الشديد من نوعية الأفلام التى تقدم على شاشة السينما، حيث أكد أن الأفلام التى يتم عرضها خالية من أى قضايا تهم المجتمع، ويقوم المنتجين بإنتاجها من أجل المال بغض النظر عن رسالة الفيلم أو القضية التى يناقشها بالإضافة إلى أن الجمهور ذوقه أختلف، لذلك قرر الابتعاد عن الإخراج والاكتفاء بالأفلام التى قدمها للسينما المصرية والتى دخلت ضمن أفلام الأفلام سواء فى القائمة العربية أو المصرية.

داود عبد السيد أعمال داود عبد السيد أفلام داود عبد السيد وفاة داود عبد السيد المخرج داود عبد السيد

