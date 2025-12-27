قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر أمام أنجولا.. هل يواصل الفراعنة الزحف نحو النجمة الثامنة؟
بسبب أحد الحاجزين.. وزير الإسكان يغير مسار جولته ويتفقد "سكن مصر "
ضعف المياه في بعض قرى بني سويف.. اعرف المواعيد والأماكن
وزير التعليم العالي والمحافظ يفتتحان مشروعات جديدة بجامعة بورسعيد
وفاة المخرج السينمائي داود عبد السيد عن عمر يناهز 79 عاما
زلزال بقوة 5.6ريختر يضرب مقاطعة سانتياجو ديل إستيرو في الأرجنتين
إحالة أوراق 12 متهما أجنبيا للمفتي في قضية جلب مخدرات.. والنطق بالحكم 18 يناير
سعر الدولار مقابل الجنية المصري السبت27-12-2025
موعد صيام الأيام البيض في شهر رجب 2026.. والدعاء المستجاب فيها
مصطفي شوبير : محمد صلاح ملهم للمصريين
منة فضالى: إذا قررت ارتداء الحجاب سأبتعد عن الوسط الفني
تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست في الدوري الإنجليزي
نينا مغربي تنضم لأبطال مسلسل "رأس الأفعي" بجانب النجم أمير كرارة

أوركيد سامي

بدأت الفنانة نينا مغربي تصوير مشاهدها في مسلسل "رأس الأفعى" المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٦، المسلسل من بطولة النجمين أمير كرارة والنجم شريف منير،  ويُعد العمل من أبرز الإنتاجات المنتظرة خلال الموسم المقبل، نظراً لطبيعة قصته المشوقة وفريقه الفني الكبير.

رأس الأفعى من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي، وتجسد ماجدة زكى في المسلسل أحد الأدوار المحورية التي ترتبط بشكل مباشر بخط الصراع الرئيسي، إلا أن الجهة المنتجة فضلت عدم الكشف عن تفاصيل الشخصية في الوقت الحالي، حفاظًا على عنصر التشويق الذي يعتمد عليه العمل بشكل كبير.

وتدور أحداث "رأس الأفعى" في إطار تشويقي – درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة، حيث يقدم أمير كرارة شخصية محورية تعيش أزمات متلاحقة، بينما يظهر شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للقصة.
 

ودع الحرقان.. أفضل علاج لجفاف العين بدون أدوية في المنزل

شاهد.. كواليس تصوير مسلسل فن الحرب لـ يوسف الشريف

تحذير خطير لمالكي نيسان: لا تستخدم الهاتف داخل السيارة

أسباب طقطقة الركبة وطرق علاجها.. لا تهملها

