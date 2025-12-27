نينا مغربي تنضم لأبطال مسلسل "رأس الأفعي" بجانب النجم أمير كرارة

بدأت الفنانة نينا مغربي تصوير مشاهدها في مسلسل "رأس الأفعى" المقرر عرضه في رمضان ٢٠٢٦، المسلسل من بطولة النجمين أمير كرارة والنجم شريف منير، ويُعد العمل من أبرز الإنتاجات المنتظرة خلال الموسم المقبل، نظراً لطبيعة قصته المشوقة وفريقه الفني الكبير.

رأس الأفعى من تأليف هاني سرحان، وإخراج محمد بكير، وإنتاج شركة سينرجي، وتجسد ماجدة زكى في المسلسل أحد الأدوار المحورية التي ترتبط بشكل مباشر بخط الصراع الرئيسي، إلا أن الجهة المنتجة فضلت عدم الكشف عن تفاصيل الشخصية في الوقت الحالي، حفاظًا على عنصر التشويق الذي يعتمد عليه العمل بشكل كبير.

وتدور أحداث "رأس الأفعى" في إطار تشويقي – درامي، يمزج بين القضايا الأمنية والاجتماعية، من خلال سلسلة من الأحداث المتشابكة التي تكشف عن صراعات جديدة وأسرار غامضة، حيث يقدم أمير كرارة شخصية محورية تعيش أزمات متلاحقة، بينما يظهر شريف منير في دور رئيسي ضمن البناء الدرامي للقصة.

